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Синоптики: На этой неделе ожидается понижение температуры
3 часа назад
Синоптики рассказали, что на этой неделе в Томске и области ожидаются осадки и понижение температуры. С 7 ноября в Томске и области температура будет ниже нуля.
«8 ноября ночью ожидается понижение температуры, и мы 9 ноября ожидаем низкие температуры, — рассказала ТВ2 глава отдела метеорологии Томского гидрометцентра Светлана Рюхтина. — По прогнозу 7 ноября — осадки и усиление ветра. На 9 ноября мы прогнозируем днем температуру до -10°С, ночью до -12°С. В последующие дни температура может понизиться до минус 20 градусов».
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