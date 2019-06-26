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26 июня,
2019
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Синоптик: в Томской области ожидаются грозы и град

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

​По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 26 и днем 27 июня по области ожидаются умеренные дожди, грозы и град.

При грозах возможен порывистый ветер 12-17 м/с. Температура ночью по Томской области  +12…+17°С, по северо-западу +6…+11°С .

В Томске будет переменная облачность, без осадков. Температура вечером  составит +13...+15°С, днем +28...+30°С.

Синоптик: в Томской области ожидаются грозы и град
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