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Синоптик: в Томской области ожидаются грозы и град
42 минуты назад
По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 26 и днем 27 июня по области ожидаются умеренные дожди, грозы и град.
При грозах возможен порывистый ветер 12-17 м/с. Температура ночью по Томской области +12…+17°С, по северо-западу +6…+11°С .
В Томске будет переменная облачность, без осадков. Температура вечером составит +13...+15°С, днем +28...+30°С.
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