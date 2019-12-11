Силовики вновь задержали «шамана-воина», отправившегося изгонять Путина

«Шамана Александра Габышева, недавно объявившего о возобновлении похода, задержали на пути в Москву», - сообщает «Правозащита Открытки» со ссылкой на координатора Алексея Прянишникова.





Помимо Габышева, правоохранители задержали в Якутске члена отряда шамана Евгения «Ворона» Ростокина. По информации «Правозащиты Открытки», сотрудники ФСБ пришли к Ростокину домой и сообщили, что могут возбудить на него уголовное дело. Позже его отпустили.





Также силовики приходили домой к сестре Александра Габышева Екатерине и пытались передать ей повестку на имя Габышева о явке в ФСБ. Екатерина сказала сотрудникам искать шамана на трассе и передать повестку ему лично.





Ранее мы сообщали, что 50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», шесть месяцев шел в сторону Москвы. К 2021 году шаман намеревался дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля.



9 сентября неподалеку от Улан-Удэ Александра Габышева попытались остановить местные шаманы из общины «Тэнгри», после в столице Бурятии задержали двоих сторонников «шамана-воина». Задержание стало поводом к началу стихийного митинга на площади Советов, продолжавшегося несколько дней.





19 сентября Александра Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и перевезли в Якутск. Габышева подозревали в призывах к экстремизму, до недавнего времени он находился под подпиской о невыезде. Экспертиза следствия признала Габышева невменяемым, защита шамана с выводами не согласилась.





Утром 8 декабря Александр Габышев возобновил свой поход в Москву сопровождении двоих спутников и четырёх собак. Алексей Прянишников утверждал, что подписка Габышева о невыезде прекратилась, теперь он свободный человек и имеет право перемещаться по стране.



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