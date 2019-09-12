Силовики пришли с обыском к активисту штаба Навального в Томске. Обновляется

Сам Андрей Фатеев рассказал ТВ2, что ему известно об аналогичных обысках по всей России. Об обысках в квартирах других сотрудников штаба Навального в Томске Фатееву неизвестно.

« Басманный суд Москвы вынес постановление о проведении обыска. В документе прямо фигурирует штаб Навального, — прокомментировал ТВ2 адвокат Константин Мухаммедалиев. — Обыск связан с тем, что Андрея Фатеева подозревают в легализации денежных средств в большом объеме. Сейчас полицейские пытаются найти подтверждение тому, что имела место легализация огромных денег. Аналогичные обыски проходят по всей России».

UPD 12:00: В квартире сотрудника штаба Навального Андрея Фатеева начался обыск. Следственные действия проходят в присутствии адвоката и понятных.

Ровно в 10 часов по местному времени в штабы и на дом ко многим сотрудникам по всей стране пришли с обысками, — добавил активист. — О происходящем в томском штабе мне неизвестно. Мы начинаем работу с 11 часов, но сегодня не успели открыться, поэтому там никого сейчас нет.

Координатор томского штаба Навального Ксения Фадеева сообщила, что ожидает обыск у родителей, в своей квартире и в здании штаба, где полицейские в данный момент ждут собственника помещения.

Утром я пошла в парикмахерскую, ничего не подозревая. Сейчас мне коллега Андрей Фатеев звонит в Telegram и сообщает, что к нему в дом ломятся полицейские, — рассказала Ксения Фадеева. — Я сейчас читаю наши общефедеральные чаты и понимаю, что во все штабы пришли. Просто где-то сотрудникам открыли, а где-то нет еще. По поводу себя ничего сказать не могу, потому что нахожусь не дома.

По информации ОВД-инфо, обыски проходят по меньшей мере в 29 городах у сторонников Навального и активистов Движения за честные выборы «Голос». Глава «Агоры» Павел Чиков пишет о 100 одновременных обысках по всей стране.





Так, в Новосибирске правоохранители взломали дверь штаба Навального и только потом показали постановление об обыске в рамках уголовного дело. Обыск идет и в квартире координатора местного штаба Навального и экс-кандидата в мэры города Сергея Бойко. Очевидцы сообщают, что дверь в его квартиру выбивали кувалдой и ломом.





В Омске силовики обыскивают квартиру сотрудника штаба Евгения Рудковского. Также полицейские пришли к юристу штаба Анастасии Васильевой и заместителю координатора Даниилу Чебыкину.





В Иркутске полиция устроила обыск в здании штаба в квартирах координатора Антона Жуковца и волонтера Сергея Горкунова.





Известно также об обысках в штабах Навального в Кемерово и Красноярске. Глава красноярского штаба Даниил Маркелов находился в Новосибирске, его увезли на допрос в Следственный комитет.





Уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального возбудили в августе 2019 года. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 сотрудники ФБК легализовали около миллиарда рублей.





Соратник Навального Леонид Волков пояснил, что эти деньги — результат обналичивания донатов, которые ФБК часто получает биткоинами. По его словам, это известная и законная операция. Нынешние же обыски, по мнению Волкова — это попытка воспрепятствовать работе штабов.