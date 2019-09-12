Силовики пришли с обыском к активисту штаба Навального в Томске. Обновляется
UPD 12:00: В квартире сотрудника штаба Навального Андрея Фатеева начался обыск. Следственные действия проходят в присутствии адвоката и понятных.
«Басманный суд Москвы вынес постановление о проведении обыска. В документе прямо фигурирует штаб Навального, — прокомментировал ТВ2 адвокат Константин Мухаммедалиев. — Обыск связан с тем, что Андрея Фатеева подозревают в легализации денежных средств в большом объеме. Сейчас полицейские пытаются найти подтверждение тому, что имела место легализация огромных денег. Аналогичные обыски проходят по всей России».
Сам Андрей Фатеев рассказал ТВ2, что ему известно об аналогичных обысках по всей России. Об обысках в квартирах других сотрудников штаба Навального в Томске Фатееву неизвестно.
Ровно в 10 часов по местному времени в штабы и на дом ко многим сотрудникам по всей стране пришли с обысками, — добавил активист. — О происходящем в томском штабе мне неизвестно. Мы начинаем работу с 11 часов, но сегодня не успели открыться, поэтому там никого сейчас нет.
Координатор томского штаба Навального Ксения Фадеева сообщила, что ожидает обыск у родителей, в своей квартире и в здании штаба, где полицейские в данный момент ждут собственника помещения.
Утром я пошла в парикмахерскую, ничего не подозревая. Сейчас мне коллега Андрей Фатеев звонит в Telegram и сообщает, что к нему в дом ломятся полицейские, — рассказала Ксения Фадеева. — Я сейчас читаю наши общефедеральные чаты и понимаю, что во все штабы пришли. Просто где-то сотрудникам открыли, а где-то нет еще. По поводу себя ничего сказать не могу, потому что нахожусь не дома.
По информации ОВД-инфо, обыски проходят по меньшей мере в 29 городах у сторонников Навального и активистов Движения за честные выборы «Голос». Глава «Агоры» Павел Чиков пишет о 100 одновременных обысках по всей стране.
Так, в Новосибирске правоохранители взломали дверь штаба Навального и только потом показали постановление об обыске в рамках уголовного дело. Обыск идет и в квартире координатора местного штаба Навального и экс-кандидата в мэры города Сергея Бойко. Очевидцы сообщают, что дверь в его квартиру выбивали кувалдой и ломом.
В Омске силовики обыскивают квартиру сотрудника штаба Евгения Рудковского. Также полицейские пришли к юристу штаба Анастасии Васильевой и заместителю координатора Даниилу Чебыкину.
В Иркутске полиция устроила обыск в здании штаба в квартирах координатора Антона Жуковца и волонтера Сергея Горкунова.
Известно также об обысках в штабах Навального в Кемерово и Красноярске. Глава красноярского штаба Даниил Маркелов находился в Новосибирске, его увезли на допрос в Следственный комитет.
Уголовное дело в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального возбудили в августе 2019 года. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 сотрудники ФБК легализовали около миллиарда рублей.
Соратник Навального Леонид Волков пояснил, что эти деньги — результат обналичивания донатов, которые ФБК часто получает биткоинами. По его словам, это известная и законная операция. Нынешние же обыски, по мнению Волкова — это попытка воспрепятствовать работе штабов.
Это все — обычный и привычный уже террористический акт, просто в особо крупных размерах и, в этот раз, хорошо организованный, — написал Леонид Волков на своей странице в facebook. — Напугать и ограбить — вот две задачи, которые государство ставить перед собой. Не только в отношении штабов Навального, кстати! Это их привычный modus operandi по жизни. Очевидно, цель всей этой операции — уничтожить штабную структуру, воспрепятствовать работе штабов.
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