«Сибуправтодор» услышал томичей и не будет вести работы у Черной речки в часы пик

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Кемеровский подрядчик АО «Автодор» оптимизирует дорожные работы в районе деревни Черная речка и не будет производить ремонт трассы в часы пик: с 07.00 до 09.00 и с 17.00 до 19.00 часов. Об этом сегодня сообщила РИА Томск сотрудница пресс-службы "Сибуправтодора" Ольга Коломейцева.

Ранее мы писали, что практически каждый день в часы пик происходит транспортный коллапс на въезде и выезде из Томска. Ожидание в пробках составляло приблизительно от 40 минут до 1,5 часов. В редакцию ТВ2 поступало множество жалоб.



Вот это жесть! В воскресенье провели за рулем 10 часов и встряли прямо перед городом. Неужели в подобных случаях нет регламента строить объезд? - спрашивала Римма.

Отвозили сына в Толмачево на самолет, еле успели. 30 минут (!) пропускали встречных, а потом вроде поехали, но уперлись в мост, где тоже ремонт и одна полоса. И на этой полосе случился глобальный затор в обе стороны. В итоге нам самим пришлось выйти и разводить там машины, чтобы они съехали на обочину и как-то нас пропустили. Ад просто. И в обратную сторону вечером возвращались аналогично, - написал Николай.

Поехали в Новосибирск за паспортами с визой, выехали заранее, успели только-только. Конечно, не конец света, но нервы были на пределе, - написал Александр.

Ранее попытка ТВ2 дозвониться до генерального директора кемеровской компании АО «Автодор» В. Р. Тухватуллина не увенчалась успехом. В приемной сказали, что начальник в настоящее время в отпуске. Кстати, в Томске на прошлой неделе губернатор Сергей Жвачкин уволил начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Романа Мазура за то, что он ушел в отпуск во время старта мусорной реформы в регионе.