Добрые новости
18 октября,
2019
1
фото
Новости

«Сибуправтодор» начинает подготовку к зиме

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

ФКУ «Сибуправтодор» перевело подрядные организации в режим готовности к устранению последствий первого снегопада, который синоптики прогнозируют на период с 17 по 20 октября. В эти дни ожидаются дождь и мокрый снег в сочетании с порывистым ветром, понижение температуры, гололед. Водители должны в эти дни подготовить свои транспортные средства к зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Сибуправтодор» начинает подготовку к зиме

В этом году подрядчики «Сибуправтодора» подготовили достаточное количество снегоуборочной и тяжелой техники, пункты обогрева и теплые стоянки проверены на готовность к оказанию помощи водителям в экстремальных ситуациях.  


«На сегодня организации, задействованные в содержании федеральных дорог Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областей, заготовили на предстоящую зиму 100% требуемого объема песка, 90% технической соли и 85% безхлоридных реагентов, — говорится в сообщении. —  В полном объеме материалы будут заготовлены к 1 ноября. Для оперативной  уборки снега и устранения зимней скользкости подготовлены в общей сложности 588 единиц спецтехники. Это, в частности, 194 современные комбинированные дорожные машины для синхронного устранения снежных отложений, наката и льда и  противогололедной обработки, 77 автогрейдеров, 56 экскаваторов и погрузчиков, более 200 тракторов».


Отмечается, что мониторить погоду будут 83 метеостанции с функцией передачи информации в режиме реального времени. Комплексы  расположены на проблемных с позиции метеоусловий участках подведомственной сети дорог и позволяют контролировать состояние дорожного покрытия, потребность  в противогололёдной обработке, видимость и другие условия проезда, а также прогнозировать погоду на ближайшие часы. В рамках взаимодействия со службой 112 налажена возможность принимать звонки пользователей автодорог с определением их местоположения на карте для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.  

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.