«Сибуправтодор» начинает подготовку к зиме

ФКУ «Сибуправтодор» перевело подрядные организации в режим готовности к устранению последствий первого снегопада, который синоптики прогнозируют на период с 17 по 20 октября. В эти дни ожидаются дождь и мокрый снег в сочетании с порывистым ветром, понижение температуры, гололед. Водители должны в эти дни подготовить свои транспортные средства к зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В этом году подрядчики «Сибуправтодора» подготовили достаточное количество снегоуборочной и тяжелой техники, пункты обогрева и теплые стоянки проверены на готовность к оказанию помощи водителям в экстремальных ситуациях.







«На сегодня организации, задействованные в содержании федеральных дорог Новосибирской, Омской, Кемеровской и Томской областей, заготовили на предстоящую зиму 100% требуемого объема песка, 90% технической соли и 85% безхлоридных реагентов, — говорится в сообщении. — В полном объеме материалы будут заготовлены к 1 ноября. Для оперативной уборки снега и устранения зимней скользкости подготовлены в общей сложности 588 единиц спецтехники. Это, в частности, 194 современные комбинированные дорожные машины для синхронного устранения снежных отложений, наката и льда и противогололедной обработки, 77 автогрейдеров, 56 экскаваторов и погрузчиков, более 200 тракторов».







Отмечается, что мониторить погоду будут 83 метеостанции с функцией передачи информации в режиме реального времени. Комплексы расположены на проблемных с позиции метеоусловий участках подведомственной сети дорог и позволяют контролировать состояние дорожного покрытия, потребность в противогололёдной обработке, видимость и другие условия проезда, а также прогнозировать погоду на ближайшие часы. В рамках взаимодействия со службой 112 налажена возможность принимать звонки пользователей автодорог с определением их местоположения на карте для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.