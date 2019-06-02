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02 июня,
2019
Новости

Сибиряки, воевавшие в Сирии, судятся с Министерством обороны

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Жители Сибири, воевавшие в Сирии, вынуждены добиваться компенсаций в суде. «Тайга.Инфо» опубликовала материал, посвященный этим процессам. 

Так, Василий Сальников был в Сирии с 26 января по 11 мая 2017 года. В части, куда его послали, служат «без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени». В этом случае, по указу президента, за каждые три дня на службе ему должны предоставить два выходных, но Сальников решил этим не пользоваться и попросить денежную компенсацию. Командир части согласился с ним и издал соответствующий приказ. Но вот Управление финансового обеспечения Минобороны РФ по Новосибирской области отказалось производить выплату.


В Томском гарнизонном суде, куда обратился Сальников, военные финансисты объяснили, что подобные приказы нужно согласовывать с ними. В письменных возражениях они также указали, что по документам истец привлекался «к специальным задачам» не с 26 января, как он утверждает, а с 26 апреля — именно так было написано в документах.


Суд, однако, нашел копию командировочного удостоверения военного, признал действия финансового управления Минобороны незаконными и обязал повторно рассмотреть вопрос о согласовании компенсационных выплат. С чиновников в пользу Сальникова взыскали 300 рублей госпошлины.

Про другие судебные процессы читайте в материале «За что сибирские участники войны в Сирии судятся с Минобороны».

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