Сибиряки, воевавшие в Сирии, судятся с Министерством обороны

Так, Василий Сальников был в Сирии с 26 января по 11 мая 2017 года. В части, куда его послали, служат «без ограничения общей продолжительности еженедельного служебного времени». В этом случае, по указу президента, за каждые три дня на службе ему должны предоставить два выходных, но Сальников решил этим не пользоваться и попросить денежную компенсацию. Командир части согласился с ним и издал соответствующий приказ. Но вот Управление финансового обеспечения Минобороны РФ по Новосибирской области отказалось производить выплату.





В Томском гарнизонном суде, куда обратился Сальников, военные финансисты объяснили, что подобные приказы нужно согласовывать с ними. В письменных возражениях они также указали, что по документам истец привлекался «к специальным задачам» не с 26 января, как он утверждает, а с 26 апреля — именно так было написано в документах.





Суд, однако, нашел копию командировочного удостоверения военного, признал действия финансового управления Минобороны незаконными и обязал повторно рассмотреть вопрос о согласовании компенсационных выплат. С чиновников в пользу Сальникова взыскали 300 рублей госпошлины.