«Сибирскую аграрную группу» оштрафовали на ₽100 тысяч за невыполнение рекультивации

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«Сибирская аграрная группа» (САГ) получила штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что не выполнила предписание управления Россельхознадзора по Томской области, сообщает пресс-служба ведомства. Компания должна была разработать проект рекультивации на земельном участке близ поселка Копылово (находится в неразграниченной госсобственности), но так и не сделала этого.

Невыполнение предписаний Россельхознадзора было выявлено еще в декабре 2018 года в ходе внеплановой проверки документов в САГ. Управление ведомства возбудило дело об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ: невыполнение в срок законного предписания. Рассматривал дело мировой суд Томского района Томской области.

Фото: Россельхознадзор

Представители «Сибирской аграрной группы» подтвердили ТВ2, что 9 сентября 2018 года Управлением Россельхознадзора по Томской области действительно была проверка, составлен акт и выданы предписания о разработке проекта рекультивации и проведении восстановительных работ. Однако «Аграрная Группа» не согласилась с выводами РСХН и обжаловала результаты проверки в Арбитражном суде Томской области. Дело находится на рассмотрении, очередное заседание пройдет04.04.2019 год. Поскольку «Аграрная Группа» не согласна с вменяемым ей нарушением, мероприятия из обжалуемого предписания не проводились. . Несмотря на это, РСХН в декабре провел проверку исполнения спорного предписания. По формальным основаниям Аграрная Группа была оштрафована на 100 т.р., решение в силу не вступило, в настоящее время подана жалоба в Томский районный суд. Так прокомментировала ТВ2 компания новость о штрафе.

