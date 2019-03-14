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14 марта,
2019
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«Сибирскую аграрную группу» оштрафовали на ₽100 тысяч за невыполнение рекультивации

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

«Сибирская аграрная группа» (САГ) получила штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что не выполнила предписание управления Россельхознадзора по Томской области, сообщает пресс-служба ведомства. Компания должна была разработать проект рекультивации на земельном участке близ поселка Копылово (находится в неразграниченной госсобственности), но так и не сделала этого.


Невыполнение предписаний Россельхознадзора было выявлено еще в декабре 2018 года в ходе внеплановой проверки документов в САГ. Управление ведомства возбудило дело об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФневыполнение в срок законного предписания. Рассматривал дело мировой суд Томского района Томской области.

Животноводческие отходы на сельскохозяйственных угодьях Томского района Животноводческие отходы на сельскохозяйственных угодьях Томского района Read more: http://tv2.today/News/Specialisty-rosselhoznadzora-nashli-bolee-20-ga-kurinogo-pometa-v-tomskom-rayone#ixzz5i7bNGtvR Животноводческие отходы на сельскохозяйственных угодьях Томского района Животноводческие отходы на сельскохозяйственных угодьях Томского района Read more: http://tv2.today/News/Specialisty-rosselhoznadzora-nashli-bolee-20-ga-kurinogo-pometa-v-tomskom-rayone#ixzz5i7bNGtvR Животноводческие отходы на сельскохозяйственных угодьях Томского района
Животноводческие отходы на сельскохозяйственных угодьях Томского района Животноводческие отходы на сельскохозяйственных угодьях Томского района Read more: http://tv2.today/News/Specialisty-rosselhoznadzora-nashli-bolee-20-ga-kurinogo-pometa-v-tomskom-rayone#ixzz5i7bNGtvR Животноводческие отходы на сельскохозяйственных угодьях Томского района Животноводческие отходы на сельскохозяйственных угодьях Томского района Read more: http://tv2.today/News/Specialisty-rosselhoznadzora-nashli-bolee-20-ga-kurinogo-pometa-v-tomskom-rayone#ixzz5i7bNGtvR Животноводческие отходы на сельскохозяйственных угодьях Томского района
Фото: Россельхознадзор

Представители «Сибирской аграрной группы» подтвердили ТВ2, что 9 сентября 2018 года  Управлением Россельхознадзора по Томской области действительно была проверка, составлен акт и выданы предписания о разработке проекта рекультивации и проведении восстановительных работ. Однако «Аграрная Группа» не согласилась с выводами РСХН и обжаловала результаты проверки в Арбитражном суде Томской области. Дело находится на рассмотрении, очередное заседание пройдет04.04.2019 год. Поскольку «Аграрная Группа» не согласна с вменяемым ей нарушением, мероприятия из обжалуемого предписания не проводились. . Несмотря на это, РСХН в декабре провел проверку исполнения спорного предписания. По формальным основаниям Аграрная Группа была оштрафована на 100 т.р., решение в силу не вступило, в настоящее время подана жалоба в Томский районный суд. Так прокомментировала ТВ2 компания новость о штрафе.

Напомним, что летом 2018 года региональное управление Россельхознадзора сообщило об обнаружении под Томском 11,6 га полей, которые завалены куриным пометом и свиным навозом. В ведомстве сообщили, что случившееся — дело рук компании «Промпереработка», которая оказывает «Сибирской Аграрной Группе» услуги по очистке птичников птицефабрики «Томская», принимает и перерабатывает животноводческие стоки свинокомплекса «Томский». Компания «Промпереработка» через своего учредителя «Финансово-промышленную группу «Тезаурум» аффилирована с САГ (среди учредителей ФПГ «Тезаурум» значатся Тимур Хисматуллин и Руслан Гурьев, входящие в совет директоров «Сибирской аграрной группы»).


По мнению аграриев, сами поля источником запаха быть не могут. 18 июля была проведена пресс-конференция, где представители компании не стали отрицать, что запах могут источать другие объекты переработки. Было возбуждено два уголовных дела в отношении подрядчика САГа – ООО «Промпереработка». Одно по факту порчи земли, другое – за незаконное предпринимательство. 


Недавно Россельхознадзор обнаружил новые отходы животноводства на сельскохозяйственных угодьях Томского района в 2019 году, где и ранее выявлялись нарушения, связанные с порчей земель. Нарушения были выявлены в ходе плановых осмотров, был обнаружен куриный помет на 20 гектарах. Гендиректор САГ Андрей Тютюшев заявил, что помет не является свежим, а складируется согласно технологии удобрения земли.

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