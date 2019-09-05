Сибирский депутат Госдумы хочет запретить пропаганду отказа от прививок в интернете

Член комитета по охране здоровья Госдумы, Николай Герасименко, представляющий в Госдуме, в том числе и Томскую область, намерен проработать вопрос о запрете дезинформации о вакцинации детей в интернете, сообщается на сайте заксобрания Алтайского края.





«Предложения по запрету в соцсетях распространять дезинформацию о вакцинации уже есть, пока идет обсуждение. В сентябре выходим с каникул и продолжаем работу — проведем круглый стол, будет решать, в каком виде будет организован запрет», — цитируют Герасименко.





Врач по образованию подчеркнул, что доводы антипрививочников чаще всего не подтверждены никакими фактами. По его словам, Минздрав также поддерживает инициативу запрета призывов к отказу от вакцинации в интернете.





«Конечно, бывают осложнения после проведения вакцинации, но это рабочие моменты. А когда противники вакцинации выступают в сетях, что любая вакцинация вредна, вот это прежде всего и должно быть под запретом. Необходимо законодательно не давать возможности противникам вакцинации, которые зачастую ничем не мотивируют это, использовать интернет для агитации против вакцинации», — подчеркнул Герасименко.





По данным британского благотворительного траста Wellcome, финансирующего медицинские исследования, 77% россиян считают, что детей нужно прививать, 62% населения страны уверены в эффективности вакцинации и лишь 50% думают, что прививки безопасны.





В 2019 году Всемирная организация здравоохранения назвала отказ от прививок глобальной угрозой здоровью. Эксперты однозначно связывают вспышку заболевания кори с распространением идеологии отказа от вакцинации. В большинстве случаев люди отказываются от иммунизации, опасаясь за своё здоровье или здоровье близких. В частности, распространено мнение, что вакцинация может спровоцировать у детей аутизм. В марте научный журнал Annals of Internal Medicine опубликовал исследование, согласно которому вакцина против кори, паротита и краснухи (MMR) не увеличивает риск аутизма и других расстройств аутистического спектра, не является провоцирующим фактором для детей с повышенной предрасположенностью к ним и не вызывает рост заболеваемости ими в будущем. Исследование проведено на выборке в более чем 657 тысяч детей.

