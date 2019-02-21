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21 февраля,
2019
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«Сибирский цирюльник»: подарочный сертификат на все праздники жизни

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Опять множество витрин с сувенирами, открытками, шариками и непонятными аксессуарами, а тот самый подарок еще не выбран. Не оставляйте на завтра выбор подарка, «Сибирский цирюльник» дарит уже сегодня.


Милый презент для коллеги, парикмахерский инструмент для подруги – и все это они выбирают сами. Подарочный сертификат «Сибирского цирюльника» – это уникальный и индивидуальный подход к каждому.

«Сибирский цирюльник»: подарочный сертификат на все праздники жизни

Например, обладательницы длинных волос смогут выбрать многофункциональную конусную плойку-щипцы для волос FreeWay М523 диаметром 16-32 мм. 


Многофункциональная и легкая в обращении плойка позволяет создать различные варианты укладки, благодаря возможности использования в открытом или закрытом виде. Вертикальные, конусообразные и двойные локоны, а так же выпрямление волос — дадутся вам легко и просто.

«Сибирский цирюльник»: подарочный сертификат на все праздники жизни

В «Сибирском цирюльнике» большой ассортимент продукции и для защитников. Мужской шампунь или средство для бороды – он сам решит, что ему нужно. Вы лишь предоставьте возможность выбора – подарочный сертификат.


Действующая акция на подарочные сертификаты в «Сибирском цирюльнике» экономит не только время, но и деньги.


При покупке подарочных сертификатов, любым номиналом на сумму от 3000 рублей – сертификат номиналом 300 рублей в подарок. При покупке подарочных сертификатов, любым номиналом на сумму от 5000 рублей – сертификат номиналом 500 рублей в подарок.


Простая арифметика и очевидная выгода:


9+1 – при покупке 10 подарочных сертификатов любого номинала – сертификат с наименьшим номиналом в подарок.*


В магазинах сети «Сибирский цирюльник» можно выбрать сертификаты номиналом 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 руб.


*Сроки проведения акции: 1 февраля —10 марта 2019 года.

Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.


Адреса магазинов «Сибирский цирюльник» в г. Томск:


ТЦ «Красный экспресс», ул. Красноармейская, 101а

ТРК «Мегаполис», пр. Ленина 217, стр. 2

Пр. Ленина, 82а, стр. 4

ТЦ «СмайлCity», ул. Учебная, 48д

Учебный центр: пр. Ленина, 82а, стр. 4


Магазин в г. Асино: ул. Имени Ленина, 31

Магазин в г. Северск: ТЦ «Витим», пр. Коммунистический, 94, 2 эт.

Магазин в г. Колпашево: «Люкс», ул. Белинского, 19, 2 этаж


Сервисный центр в г. Томск: пр. Ленина, 82а, стр. 4


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