«Сибирский цирюльник»: подарочный сертификат на все праздники жизни

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Опять множество витрин с сувенирами, открытками, шариками и непонятными аксессуарами, а тот самый подарок еще не выбран. Не оставляйте на завтра выбор подарка, «Сибирский цирюльник» дарит уже сегодня.

Милый презент для коллеги, парикмахерский инструмент для подруги – и все это они выбирают сами. Подарочный сертификат «Сибирского цирюльника» – это уникальный и индивидуальный подход к каждому.

Например, обладательницы длинных волос смогут выбрать многофункциональную конусную плойку-щипцы для волос FreeWay М523 диаметром 16-32 мм.

Многофункциональная и легкая в обращении плойка позволяет создать различные варианты укладки, благодаря возможности использования в открытом или закрытом виде. Вертикальные, конусообразные и двойные локоны, а так же выпрямление волос — дадутся вам легко и просто.

В «Сибирском цирюльнике» большой ассортимент продукции и для защитников. Мужской шампунь или средство для бороды – он сам решит, что ему нужно. Вы лишь предоставьте возможность выбора – подарочный сертификат.

Действующая акция на подарочные сертификаты в «Сибирском цирюльнике» экономит не только время, но и деньги.

При покупке подарочных сертификатов, любым номиналом на сумму от 3000 рублей – сертификат номиналом 300 рублей в подарок. При покупке подарочных сертификатов, любым номиналом на сумму от 5000 рублей – сертификат номиналом 500 рублей в подарок.

Простая арифметика и очевидная выгода:

9+1 – при покупке 10 подарочных сертификатов любого номинала – сертификат с наименьшим номиналом в подарок.*

В магазинах сети «Сибирский цирюльник» можно выбрать сертификаты номиналом 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 руб.

*Сроки проведения акции: 1 февраля —10 марта 2019 года.