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06 марта,
2019
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«Сибирский цирюльник»: на все праздники жизни

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Извечный вопрос — приятнее получать или дарить подарки? В сети магазинов «Сибирский цирюльник» проходят праздничные акции.

Весна уже наступила, март – время обновлений! Перемены дадутся легко с профессиональными красителями брендов Nexxt и Galacticos. Именно на них в «Сибирском цирюльнике» проходит акция: при покупке двух красок для волос – шампунь INDIGO в подарок*.


С этим шампунем вы можете быть уверены в том, что получите равномерное окрашивание, даже если у вас длинные волосы! А благодаря стойким красящим свойствам цвет надолго сохранит свою яркость. В состав красителей NEXXT входят молочный протеин и кератин, что обеспечит уход за волосами во время окрашивания. В свою очередь Galacticos содержит масла, которые увлажняют и питают волосы.

«Сибирский цирюльник»: на все праздники жизни

Для того чтобы ваши волосы между окрашиваниями сохраняли цвет и ухоженность, «Сибирский цирюльник» дарит шампунь INDIGO. Среди большого ассортимента этого бренда найдется шампунь, который подходит именно вашему типу волос.

«Сибирский цирюльник»: на все праздники жизни

Также в  «Сибирском цирюльнике» действует акция и на подарочные сертификаты. При покупке подарочных сертификатов любым номиналом на сумму от 3000 рублей – сертификат номиналом 300 рублей в подарок. При покупке подарочных сертификатов любым номиналом на сумму от 5000 рублей – сертификат номиналом 500 рублей в подарок.

«Сибирский цирюльник»: на все праздники жизни

Простая арифметика и очевидная выгода:


9+1 – при покупке 10 подарочных сертификатов любого номинала – сертификат с наименьшим номиналом в подарок.*


В магазинах сети «Сибирский цирюльник» можно выбрать сертификаты номиналом 300, 500, 1000, 2000, 3000, 5000 руб.


*Сроки проведения акции: 1 февраля —10 марта 2019 года.


Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.


Адреса магазинов «Сибирский цирюльник» в г. Томск:


ТЦ «Красный экспресс», ул. Красноармейская, 101а

ТРК «Мегаполис», пр. Ленина 217, стр. 2

Пр. Ленина, 82а, стр. 4

ТЦ «СмайлCity», ул. Учебная, 48д

Учебный центр: пр. Ленина, 82а, стр. 4


Магазин в г. Асино: ул. Имени Ленина, 31

Магазин в г. Северск: ТЦ «Витим», пр. Коммунистический, 94, 2 эт.

Магазин в г. Колпашево: «Люкс», ул. Белинского, 19, 2 этаж


Сервисный центр в г. Томск: пр. Ленина, 82а, стр. 4


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