«Сибирский цирюльник»: на все праздники жизни

Весна уже наступила, март – время обновлений! Перемены дадутся легко с профессиональными красителями брендов Nexxt и Galacticos. Именно на них в «Сибирском цирюльнике» проходит акция: при покупке двух красок для волос – шампунь INDIGO в подарок*.





С этим шампунем вы можете быть уверены в том, что получите равномерное окрашивание, даже если у вас длинные волосы! А благодаря стойким красящим свойствам цвет надолго сохранит свою яркость. В состав красителей NEXXT входят молочный протеин и кератин, что обеспечит уход за волосами во время окрашивания. В свою очередь Galacticos содержит масла, которые увлажняют и питают волосы.