Сибирские ученые создали новый материал на основе льда

Томские и красноярские ученые вместе с коллегам из Москвы разработали композитный материал на основе льда, сообщает издание «Сибирь.Реалии» . Материал подходит для создания конструкция для буровых установок в арктической зоне.

Основой нового материала стали нити их разных волокон, от льняных до полимерных. Если вморозить их в кусок льда, то он становится прочнее в шесть раз и может гнуться. В зависимости от материала для основы меняются и итоговые свойства армированного льда.





Идея создания такого материала появилась после изучения крыльев современных самолетов, которые делают из особой ткани, обработанной эпоксидной смолой. Материал делается прочным как металл, легким как пластик и устойчивым к перепадам температур.





Такой материал можно использовать для создания мостов и площадок для буровых установок.