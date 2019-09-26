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26 сентября,
2019
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Сибирские ученые создали новый материал на основе льда

ТВ2
ТВ2
59 минут назад

Томские и красноярские ученые вместе с коллегам из Москвы разработали композитный материал на основе льда, сообщает издание «Сибирь.Реалии». Материал подходит для создания конструкция для буровых установок в арктической зоне. 

Сибирские ученые создали новый материал на основе льда

Основой нового материала стали нити их разных волокон, от льняных до полимерных. Если вморозить их в кусок льда, то он становится прочнее в шесть раз и может гнуться. В зависимости от материала для основы меняются и итоговые свойства армированного льда.


Идея создания такого материала появилась после изучения крыльев современных самолетов, которые делают из особой ткани, обработанной эпоксидной смолой. Материал делается прочным как металл, легким как пластик и устойчивым к перепадам температур.


Такой материал можно использовать для создания мостов и площадок для буровых установок. 

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