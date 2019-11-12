Сибирские таможенники обнаружили нарушения на 3,5 млрд рублей при экспорте леса

Таможенные органы Сибири за первые десять месяцев 2010 года выявили нарушения валютного законодательства на сумму 9,9 млрд рублей, сообщает во вторник Сибирское таможенное управление (СТУ). Больше трети из них связано с экспортом леса.

«На долю нарушений, связанных с экспортом леса и лесоматериалов, приходится 36,2 % от общей суммы выявленных нарушений», —говорится в сообщении.





По фактам выявленных нарушений таможенными органами региона возбуждено 2158 дел об административных правонарушениях, на 4,3 % больше, чем годом ранее.





Так, в конце марта 2019 года томская таможня при содействии регионального УФСБ России и транспортной полиции возбудила уголовное дело по факту контрабанды лесоматериалов в Узбекистан на сумму более чем в 11 миллионов рублей.





В сентябре лесопромышленная компания подала в таможню недостоверную декларацию с подложными документами и пыталась вывезти из Томской области в Узбекистан более ста кубометров сосны на 600 тысяч рублей.





«Фактически для вывоза в Узбекистан в железнодорожный полувагон были загружены нестроганые доски для строительства из сосны обыкновенной общим объемом свыше ста кубических метров. Из сосны кедровой в товарной партии, приготовленной для экспорта, оказалась только одна доска. Выяснилось, что компания производителем досок не являлась. Лесоматериалы принадлежали неустановленному лицу — именно оно руководило их погрузкой и отправкой на экспорт», — подчеркивали в таможне.





Виновным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.