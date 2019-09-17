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17 сентября,
2019
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Сибирские штабы Навального обжалуют решение суда об обысках

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Сибири сотрудники штабов Навального обжалуют решение суда о проведении у них обысков, рассказал изданию «Сибирь.Реалии» координатор тюменского штаба Иван Востриков. 12 сентября в более чем 40 городах России у сторонников Алексея Навального прошли обыски по делу об обналичивании миллиарда рублей. 

Координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева
Координатор штаба Навального в Томске Ксения Фадеева

По словам Вострикова, жалобы написали все активисты, у которых проходили обыски. Информацию об обжаловании решения Басманного суда Москвы ТВ2 подтвердила и координатор томского штаба Ксения Фадеева.

Конечно, будем обжаловать решение суда, — сказала Ксения. — У нас этим занимается федеральный штаб, мы скинули информацию в Москву и сами ничего не подаем.

12 сентября силовики пришли с обысками к сторонникам Навального и активистам движения за честные выборы «Голос» в 39 городах России. Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков писал о 100 одновременных обысках по всей стране.


Причиной для обысков стало уголовное дело, возбужденное в отношении Фонда борьбы с коррупцией в августе 2019 года. По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года сотрудники ФБК легализовали около миллиарда рублей.


Соратник Навального Леонид Волков пояснил, что эти деньги — результат обналичивания донатов, которые ФБК часто получает биткоинами. Он утверждает, что это известная и законная операция. 

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