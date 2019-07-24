Сибирские сенаторы предложили блокировать «запрещенную» переписку по почте

Авторы предложили «осуществлять идентификацию пользователей сети, передачу электронных почтовых сообщений по абонентскому номеру оператора подвижной радиотелефонной связи». Такая привязка к мобильному телефону с мая 2019 года действует в отношении пользователей мессенджеров.

Красноярский и алтайский сенаторы Андрей Клишас и Александр Карлин, вместе с коллегами Александром Башкиным и Людмилой Боковой внесли в Госдуму законопроект об электронной почте. Документ опубликован на сайте Госдумы.

Кроме того, сенаторы захотели, чтобы почтовые сервисы в течение суток ограничивали переписку конкретного пользователя по требованию некоего «уполномоченного федерального органа исполнительной власти», если в ней содержится «запрещенная» в РФ информация. Это же касается «информации, распространяемой с нарушением требований законодательства РФ, в порядке, определенном правительством РФ».





Сенаторы внесли законопроект под предлогом борьбы с ложными сообщениями о террористических актах.





«Общество сталкивается с новыми угрозами, связанными с распространением заведомо ложных угроз совершения террористических актов, поступающих на электронные адреса органов государственной власти и объектов социальной или транспортной инфраструктуры, которые в 2019 году приобрели массовый характер, — сказано в пояснительной записке к документу. — Проведение необходимых мероприятий по эвакуации граждан из мест массового пребывания, нарушение деятельности организаций и объектов социальной или транспортной инфраструктуры наносит значительный экономический ущерб. При этом максимальное число таких сообщений поступают в период проведения значимых общественно-политических и спортивных мероприятий, что затрудняет обеспечение их безопасности».

​

По данным «Дождя», законопроект не согласован ни с Кремлем, ни с руководством Госдумы, поэтому он не будет поддержан депутатами. Его рассмотрение будет отложено как минимум на осеннюю сессию. С критикой законопроекта про почту уже выступили Mail.ru Group, «Мегафон» и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.





Андрей Клишас — автор нескольких запретительных законопроектов по регулированию интернета и СМИ: поправки в закон об «иноагентах», арест жителей за «неуважение» к власти в интернете, приравнивание недостоверной информации к экстремизму, обеспечения автономной работы интернета в России и других.





