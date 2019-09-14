Сибирские деревни участвуют в конкурсе на самое веселое название

10 сибирских населенных пунктов участвуют в конкурсе от сервиса путешествий Tutu.ru на самое смешное название.

Сервис путешествий Tutu.ru запустил второй этап голосования в сибирском регионе. В конкурсе представлены 10 деревень: Печень, Беляши, Полуямки, Косые Ложки, Колбаса, Хохотуй, Колобки, Добролет, Старый Карапуз, Дон-Терек. Голосование продлится до 14 сентября, отдать голос можно на странице ВКонтакте.





В первом этапе конкурса лидером стало село Мухоудеровка Белгородской области. Итоги конкурса подведут в ноябре. Победитель получит кубок и памятный знак.





В прошлом году победителем голосования стала деревня Чуваки Пермского края.