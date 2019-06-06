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06 июня,
2019
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«Сибирская Аграрная Группа» покупает свинокомплекс «Чистогорский» в Кемеровской области

ТВ2
ТВ2
38 минут назад

АО «Аграрная Группа» достигло договоренности и подписало документы на покупку сельскохозяйственного производственного комплекса (СПК) «Чистогорский», который находится в Кемеровской области. Параллельно достигнута договоренность по приобретению ОАО «Славино», которое включает свиноводческий цех и 5 тысяч гектаров пахотных земель.


Ранее ФАС согласовала покупку 100 % доли СПК «Чистогорский», а также  сделку по приобретению недвижимости, оборудования, техники и поголовья  ОАО «Славино».

«Сибирская Аграрная Группа» покупает свинокомплекс «Чистогорский» в Кемеровской области
Фото: sibagrogroup.ru

С 3 июня на СПК «Чистогорский» назначено и приступило к операционной деятельности новое руководство. Потенциальные производственные мощности объединенных свинокомплексов составляют 15 тыс. свиноматок в год. В планах руководства холдинга провести санацию и реконструкцию предприятия, заменить поголовье на высокопородное. Это позволит увеличить объемы производства  к концу 2020 года до 45 000 тонн свинины в год.


Холдинг «Сибирская Аграрная Группа» имеет в составе пять свинокомплексов, птицефабрику и три мясоперерабатывающих комбината. Предприятия компании расположены от Урала до Забайкалья. Общий объем производства свинокомплексов по итогам 2018 года составляет 152 000 тонн свинины в живом весе.


Добавим, опыт проведения санации у «Сибирской Аграрной Группы» есть. Так, компания провела реконструкцию и заменила поголовье на свинокомплексе «Томский». В результате объемы производства увеличились на 30 %, а объем животных для переработки увеличился более чем на 50 % — до 1050 голов в смену.


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