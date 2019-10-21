Штраф в два млн рублей получил экс-замглавы Западно-Сибирской железной дороги за попытку дать взятку

Бывший замначальника Западно-Сибирской железной дороги получил двухмиллионный штраф за то, что попытался дать взятку. В качестве взятки он предлагал охотничье ружье стоимостью около 470 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.





Суд установил, что мужчина, работая в РЖД, управлял ООО «Гарант». ООО занималось тем, что сдавало в аренду ж/д пути необщего пользования и земельные участки рядом с ними, принадлежащие РЖД.