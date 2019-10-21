Штраф в два млн рублей получил экс-замглавы Западно-Сибирской железной дороги за попытку дать взятку
Бывший замначальника Западно-Сибирской железной дороги получил двухмиллионный штраф за то, что попытался дать взятку. В качестве взятки он предлагал охотничье ружье стоимостью около 470 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Суд установил, что мужчина, работая в РЖД, управлял ООО «Гарант». ООО занималось тем, что сдавало в аренду ж/д пути необщего пользования и земельные участки рядом с ними, принадлежащие РЖД.
В июне 2018 года подсудимый с целью заключения с ОАО «РЖД» договора субаренды самовольно занятого ООО «Гарант» земельного участка на станции Мереть решил через исполнительного директора ООО «Гарант» предложить другому заместителю начальника Западно-Сибирской железной дороги взятку в виде охотничьего ружья марки «Блейзер».
За дорогое ружье замглавы филиала РЖД должен был содействовать в заключении договора с ООО «Гарант». Однако тот от предложенной взятки отказался.
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