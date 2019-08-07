Штормовой ветер и грозы ожидаются восьмого августа в Томске

По данным Томского гидрометцентра, в Томске и Томской области ожидается резкое ухудшение погоды. МЧС предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий.

«По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 августа по области и городу Томску ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, при грозах шквалистые порывы ветра 19-24 м/с, — говорится в сообщении. - В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта».





Порывы ветра спасатели советуют пережидать в помещении, а на улице держаться подальше от шатких конструкций. Руководителям муниципалитетов и ведомств рекомендуют принять профилактические меры и контролировать ситуацию.