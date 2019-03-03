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03 марта,
2019
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Штормовое предупреждение: погода в Томской области ухудшается

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томский гидрометцентр дал штормовое предупреждение на понедельник, 4 марта, сообщает ГУ МЧС по Томской области. Завтра в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега. В ночь с воскресенья на понедельник по северо-западу области ожидаются сильный снег и усиление ветра до 15-20 м/с. Днем на севере порывы ветра могут достигать 18-23 м/с. На дорогах ожидаются гололедные явления и ухудшение видимости при осадках.


В связи с ухудшением погодных условий в управлении МЧС предупреждают о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и рекомендуют соблюдать меры предосторожности: пережидать сильные порывы ветра в помещениях, остерегаться шатких конструкций и соблюдать правила дорожного движения.


«Руководители муниципалитетов, заинтересованных ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем», — передает пресс-служба регионального МЧС.

Штормовое предупреждение: погода в Томской области ухудшается
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