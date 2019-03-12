Шоумена Сергея Зверева могут оштрафовать за пикет в защиту Байкала

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Полиция вызывала шоумена Сергея Зверева в отдел УМВД для составления протокола об административном нарушении. Речь идет об одиночном пикете, который он провел на Красной площади. Зверев опубликовал фото повестки в Instagram.

Из повестки следует, что Зверева обвиняют в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, которое было совершено 3 марта на Красной площади. Наказание за такое нарушение — штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Фото: из Instagram Сергея Зверева

Сергей Зверев родом из Тункинского района Бурятии. 3 марта он провел одиночный пикет на Красной площади с плакатом «Я против строительства завод на Байкале» и опубликовал фото в своем Instagram. «Хватит уничтожать природу», — написал тогда Зверев.

На берегу Байкала в Слюдянском районе китайская компания собирается построить завод по розливу питьевой воды. Продукция будет поставляться в Китай. Экологи считают, что строительство завода может нанести ущерб Байкалу. Для добычи воды нужно будет проложить по дну озера трубопроводы длиной более трех километров.