Шоумена Сергея Зверева могут оштрафовать за пикет в защиту Байкала
Полиция вызывала шоумена Сергея Зверева в отдел УМВД для составления протокола об административном нарушении. Речь идет об одиночном пикете, который он провел на Красной площади. Зверев опубликовал фото повестки в Instagram.
Из повестки следует, что Зверева обвиняют в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, которое было совершено 3 марта на Красной площади. Наказание за такое нарушение — штраф в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.
Сергей Зверев родом из Тункинского района Бурятии. 3 марта он провел одиночный пикет на Красной площади с плакатом «Я против строительства завод на Байкале» и опубликовал фото в своем Instagram. «Хватит уничтожать природу», — написал тогда Зверев.
На берегу Байкала в Слюдянском районе китайская компания собирается построить завод по розливу питьевой воды. Продукция будет поставляться в Китай. Экологи считают, что строительство завода может нанести ущерб Байкалу. Для добычи воды нужно будет проложить по дну озера трубопроводы длиной более трех километров.
Сегодня, 12 марта, премьер Дмитрий Медведев поручил проверить на соответствие экологическим стандартам проект строительства на озере Байкал завода для экспорта воды в Китай. По его словам, «тема стала очень острой».
«Я пока не готов сказать, что он [проект строительства] плохой или хороший. Но с учетом того, что люди выражают свою обеспокоенность, я обязательно отдам поручение все это проверить на предмет соответствия самым высоким экологическим стандартам», – сказал Медведев на встрече с тренерами и членами сборной России на Универсиаде-2019 в Красноярске (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее местные жители провели несколько акций протеста против строительства завода. По их мнению, работа предприятия нанесет экологический ущерб Байкалу.
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