Школьникам могут разрешить пользоваться на ЕГЭ интернетом

Участникам единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ) и (ОГЭ) могут разрешить пользоваться интернетом. Об этом рассказали в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ), который является разработчиком заданий для экзаменов.

«Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными», — сообщила газете «Известия» директор ФИПИ Оксана Решетникова.





Кроме того, авторы экзаменов допустили добавление заданий с видеофрагментами по естественно-научным предметам, а также экспериментальную часть.





«Например, к ПК подключаются датчики, которые заменяют динамометры, амперметры и вольтметры: эксперимент становится цифровым», — добавила собеседница издания.





О сроках разработки и внедрения изменений в практику пока ничего не известно. В институте считают, что процесс может занять не менее пяти лет. Опрошенные изданием эксперты положительно оценили инициативу. По их мнению, предложенные нововведения могут сместить акцент с зазубривания информации на оценку критического мышления.