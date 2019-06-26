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26 июня,
2019
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Школьникам могут разрешить пользоваться на ЕГЭ интернетом

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Участникам единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ) и (ОГЭ) могут разрешить пользоваться интернетом. Об этом  рассказали в Федеральном институте педагогических измерений (ФИПИ), который является разработчиком заданий для экзаменов.

«Для гуманитарных предметов компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными», — сообщила газете «Известия» директор ФИПИ Оксана Решетникова.


Кроме того, авторы экзаменов допустили добавление заданий с видеофрагментами по естественно-научным предметам, а также экспериментальную часть.


«Например, к ПК подключаются датчики, которые заменяют динамометры, амперметры и вольтметры: эксперимент становится цифровым», — добавила собеседница издания.


О сроках разработки и внедрения изменений в практику пока ничего не известно. В институте считают, что процесс может занять не менее пяти лет. Опрошенные изданием эксперты положительно оценили инициативу. По их мнению, предложенные нововведения могут сместить акцент с зазубривания информации на оценку критического мышления.

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