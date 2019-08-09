Школьник увезет флаг Томской области на Северный полюс

Отправляясь в экспедицию в статусе посла Томской области, я уверена, что ты много интересного и важного узнаешь об Арктике и Северном морском пути. Ты наверняка знаешь, что томские ученые занимают лидирующие позиции в исследованиях Арктики. Советую тебе вести дневник путешествия, чтобы по возвращении рассказать всем нам о своих впечатлениях, открытиях и исследованиях, —сказала Людмила Огородова.