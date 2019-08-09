Школьник увезет флаг Томской области на Северный полюс
На Северный полюс на ледоколе «50 лет Победы» отправляется ученик 8 класса Сибирского лицея Томска Марк Максимов. Об этом сообщает областная администрация. Вице-губернатор по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова вручила ему флаг Томской области.
Отправляясь в экспедицию в статусе посла Томской области, я уверена, что ты много интересного и важного узнаешь об Арктике и Северном морском пути. Ты наверняка знаешь, что томские ученые занимают лидирующие позиции в исследованиях Арктики. Советую тебе вести дневник путешествия, чтобы по возвращении рассказать всем нам о своих впечатлениях, открытиях и исследованиях, —сказала Людмила Огородова.
13-летний Марк Максимов — волонтер и активный участник конкурсов, которые проводит в Томске информационный центр по атомной энергии. Он принимал участие в проекте «Карта Гейгера», создавая интерактивную карту радиационного фона Томска и Томской области. Прошел все три конкурсных этапа проекта, отмечая необходимые точки на карте и выполняя дополнительные задания. В экспедиции он планирует продолжить реализовывать проект и будет измерять уровень радиации Северного полюса, вести видеодневник.
Экспедиция продлится десять дней – с 13 по 22 августа.
Главная цель рейса – рассказать детям об истории атомного ледокольного флота, а также о проблемах сохранения Арктики.
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