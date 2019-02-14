Добрые новости
14 февраля,
2019
1
фото
Новости

Школьница из Новосибирска создала робота для уборки и сортировки мусора

ТВ2
ТВ2
14 часов назад

Одиннадцатиклассница Специализированного учебно-научного центра при НГУ Елизавета Пришляк разработала проект робота для уборки и сортировки уличного мусора, сообщает пресс-служба учебного центра. Проект получил положительную оценку на XV Балтийском научно-инженерном конкурсе в Санкт-Петербурге.

Школьница из Новосибирска создала робота для уборки и сортировки мусора
Фото: СУНЦ НГУ

Тема автономной уборки мусора заинтересовала меня внезапно: летом 2018 года я путешествовала по Италии и очень часто по утрам наблюдала, как несколько человек вручную убирают мусор на туристических тропах, — цитирует СУНЦ НГУ Елизавету Пришляк. — Тогда я посочувствовала этим людям и задумалась о том, что в таких условиях возможно применение роботов.

На разработку робота у Елизаветы Пришляк ушло полгода. Созданный ей робот оборудован видеокамерой, аккумулятором, четырьмя моторами, манипулятором и контейнером для сбора мусора. Сейчас эта система может распознавать мелкий мусор на дистанции до 1,8 метров, крупный — на расстоянии более пяти метров. 


По словам научного руководителя школьницы Александра Мальцева, девушка создала сложную разработку в короткий срок.


«Это довольно серьезная тема, — отметил Мальцев. — В проекте используются современные технологии, которые не входят в школьную программу. Лиза изучала все это самостоятельно по книгам и с помощью наших преподавателей». 


В апреле Елизавета Пришляк представит разработку на школьной секции Международной научной студенческой конференции в Новосибирске. Девушка считает, что ее роботов можно использовать в коммунальном хозяйстве и на промышленных объектах.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.