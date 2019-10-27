Школа ухода: где научиться ухаживать за пожилыми людьми в Томской области

В Кривошеинском районе и Стрежевом открылись школы ухода за пожилыми людьми, сообщает областная администрация. Такие школы работают для семей, которые не хотят отправлять своих пожилых родственников в дома престарелых.

Всего в Томской области — 28 школ ухода. С начала 2019 года занятия в школах прошли более 700 человек, до конца года еще 50 выразили желание посетить курсы.





Такие школы работают при районных центрах социальной поддержки населения и социальных комнатах. Преподаватели социальных школ ухода рассказывают, как ухаживать за ослабленными больными, измерять артериальное давление и делать массаж, учат пользоваться техническими средствами реабилитации, знакомят с правилами оказания первой доврачебной помощи и методиками оздоровительной гимнастики. Занятия в школах бесплатные.





Узнать о работе школы ухода можно в центре социальной поддержки населения по месту жительства. Томичи и северчане могут записаться на занятия по телефонам: +7 (3822) 41-14-41 – в Томске, +7 (3823) 98-19-90 – в Северске.