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27 октября,
2019
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Школа ухода: где научиться ухаживать за пожилыми людьми в Томской области

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Кривошеинском районе и Стрежевом открылись школы ухода за пожилыми людьми, сообщает областная администрация. Такие школы работают для семей, которые не хотят отправлять своих пожилых родственников в дома престарелых.

Всего в  Томской области —  28 школ ухода. С начала 2019 года занятия в школах прошли более 700 человек, до конца года еще 50 выразили желание посетить курсы. 


Такие школы работают при районных центрах социальной поддержки населения и социальных комнатах. Преподаватели социальных школ ухода рассказывают, как ухаживать за ослабленными больными, измерять артериальное давление и делать массаж, учат пользоваться техническими средствами реабилитации, знакомят с правилами оказания первой доврачебной помощи и методиками оздоровительной гимнастики. Занятия в школах бесплатные.


Узнать о работе школы ухода можно в центре социальной поддержки населения по месту жительства. Томичи и северчане могут записаться на занятия по телефонам: +7 (3822) 41-14-41 – в Томске, +7 (3823) 98-19-90 – в Северске.

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