Шестиметровый шар, 500 консолей и юбилейные фигуры. Чем удивит новогодний Томск?

Томск продолжают готовить к Новому году и предстоящим каникулам. Какие новшества в украшении Томска ждать в этом году и где спортивно провести праздничные выходные?

«В этом году особенная дата — 415 лет Томску, хочется, чтобы все было красиво. Мы сегодня работаем с руководителями организаций всех форм собственности, ректорами вузов, кто еще не сумел или не успел украсить свои корпусы к Новому году, — рассказывает Иван Кляйн. — Хочется, чтобы главные магистрали города были украшены по-особенному. Мы со стороны бюджета делаем все возможное. В этом году у нас будет 90 перетяг, 500 консолей. Вы наверняка уже видите въезды в город со стороны Тимирязево, Богашевского тракта — какая красивая иллюминация появилась на столбах».

Полностью праздничную иллюминацию включат в Томске 13 декабря, а главная елка откроется 20 декабря. В этом году главную площадь города украсит 24-метровая ель диаметром в десять метров. На ней будут гореть 750 звезд и шаров, а также гирлянда длиной более шести метров. Кроме того, в городе установят девять светодиодных фонтанов.

«У нас будет новшество на Ново-Соборной в виде огромного шара пять-шесть метров в диаметре. Будет организована фотозона, на месте, где у нас в прошлом году елка стояла. Завершается подготовка всех районных площадок, они должны быть готовы к 15 декабря. На Ново-Соборной мы 20-го завершаем работы и открываем главную елку. Всю иллюминацию включаем 13 декабря. Если сейчас кто-то обращает внимание: то горит, то не горит — это все проверочные мероприятия идут. А с пятницы она заработает и до 20 декабря будет радовать томичей своим сиянием», — рассказал мэр.





Практически смонтированы ледовые горки на Ново-Соборной и еще 11 в районах города, но начало их работы оттягивается из-за погодных условий.





Ледовые фигуры по традиции сделают мастера из восьми стран на фестивале «Хрустальный Томск», который стартует в эти выходные, 14 и 15 декабря. Темой основных 20 работ станет 415-летний юбилей Томска, еще 20 работ на тему новогодней ретро-открытки скульпторы изготовят во время блиц-турнира.