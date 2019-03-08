Шестиметровый медведь и изба охотника ждут гостей «Большого Амикана»

Девятого марта на территории Верхнекетского района во второй раз пройдет областной праздник охотника «Большой Амикан». В этом году на праздничной площадке появились новые объекты — смотровая площадка и избушка охотника, сообщает пресс-служба обладминистрации.





«Центром праздника станет фигура медведя высотой шесть метров — Большой Амикан (амикан в переводе с эвенкийского «медведь»), построенная при поддержке представителей местного бизнеса по эскизу томского охотника Александра Осинцева.





Как сообщила руководитель МАУ «Культура» Оксана Майкова, в Белый Яр из сельского парка «Околица» переехали деревянные скульптуры, созданные мастерами на «Празднике топора». Среди них шаманы, два медведя, лось, глухарь, охотник с верным псом, которого местные уже успели прозвать дядей Мишей.





Во время праздника на мастер-классе гости смогут изготовить эвенкийские обереги из бересты, в том числе культовый оберег «Эникан», а также научиться росписи по бересте.





На празднике пройдут охотничьи соревнования — эстафеты, стрельба из арбалета, гонки на снегоходах, кулинарные поединки, об участии в которых уже заявили 11 команд и 14 охотников.





Гостям праздника будут предложены охотничьи угощения — кудяблики, караулики, мямлики, строганина, ландорики — и традиционные игры, в том числе прыжки через нарты, перетягивание палки, метание тынзяна на хорей и многие другие.





На этнической площадке установят чум с эвенкийскими угощениями. Эвенка – хранительница очага встретит гостей и расскажет про народные обычаи, легенды и обряды самобытного северного народа, основным занятием которого была охота.