Добрые новости
08 марта,
2019
Новости

Шестиметровый медведь и изба охотника ждут гостей «Большого Амикана»

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Девятого марта на территории Верхнекетского района во второй раз пройдет областной праздник охотника «Большой Амикан». В этом году на праздничной площадке появились новые объекты — смотровая площадка и избушка охотника, сообщает пресс-служба обладминистрации.


«Центром праздника станет фигура медведя высотой шесть метров — Большой Амикан (амикан в переводе с эвенкийского «медведь»), построенная при поддержке представителей местного бизнеса по эскизу томского охотника Александра Осинцева.


Как сообщила руководитель МАУ «Культура» Оксана Майкова, в Белый Яр из сельского парка «Околица» переехали деревянные скульптуры, созданные мастерами на «Празднике топора». Среди них шаманы, два медведя, лось, глухарь, охотник с верным псом, которого местные уже успели прозвать дядей Мишей.


Во время праздника на мастер-классе гости смогут изготовить эвенкийские обереги из бересты, в том числе культовый оберег «Эникан», а также научиться росписи по бересте.


На празднике пройдут охотничьи соревнования — эстафеты, стрельба из арбалета, гонки на снегоходах, кулинарные поединки, об участии в которых уже заявили 11 команд и 14 охотников.


Гостям праздника будут предложены охотничьи угощения — кудяблики, караулики, мямлики, строганина, ландорики — и традиционные игры, в том числе прыжки через нарты, перетягивание палки, метание тынзяна на хорей и многие другие.


На этнической площадке установят чум с эвенкийскими угощениями. Эвенка – хранительница очага встретит гостей и расскажет про народные обычаи, легенды и обряды самобытного северного народа, основным занятием которого была охота.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.