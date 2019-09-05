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05 сентября,
2019
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Новости

Шести районам Томской области не хватает мусорных контейнеров

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Мусорных контейнеров не хватает в Каргасокском, Кожевниковском, Колпашевском, Парабельском, Первомайском, Шегарском районах и в Стрежевом. На их закупку направили дополнительные 6 млн рублей.

Шести районам Томской области не хватает мусорных контейнеров

3 млн рублей сэкономили при покупке весовых станций для мусорных полигонов. Такую же сумму на условиях софинансирования выделят муниципальные образования. По предварительной оценке, на эти деньги закупят более 600 контейнеров.


Ранее муниципальные образования на средства губернаторской субсидии заключили контракты на приобретение порядка 8 тысяч контейнеров, которые поступят в райцентры до конца года.  


С 2019 года в России начала работать новая система обращения с отходами. Власти отмечали, что в полном объеме мусорная реформа заработала только на территории Северска. В марте Сергей Жвачкин раскритиковал власти районов и муниципалитетов региона за качество выполнения «мусорной» реформы на местах. Он признал, что реформа провалилась, и был вынужден вернуть прежние тарифы на вывоз мусора


Губернатор поручил разработать госпрограмму Томской области по системе обращения с ТКО, предусмотреть там деньги на приобретение мусорных контейнеров. Сергей Жвачкин выделил почти 52 млн рублей на реализацию реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Более 35,7 миллионов из них были направлены на обновление контейнерного парка в муниципальных образованиях, остальное – на оснащение полигонов средствами измерения ТКО.


Сообщить о фактах нарушений и оказания некачественных услуг по вывозу мусора можно на горячую линию департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области по номеру 8-800-350-04-77 (звонок бесплатный, график работы — с 8.00 до 20.00 по будням). 

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