Шестерых томичей обвиняют в интернет-мошенничестве на пять млн рублей

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Шестерых томичей будут судить за интернет-мошенничество в крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По версии следствия, за два года они похитили у 194 человек и организаций более пяти миллионов рублей.

Следствие считает, что в 2015 году 27-летний томич создал ОПГ, в которую вошли еще пять человек. Вместе они создали несколько сайтов, через которые «продавали» камино-комплекты, спортивный инвентарь, аквариумы, электромобили и ковры.

Договоры с потенциальными покупателями заключались посредством интернета, при этом от клиентов требовалась предоплата товаров в размере их полной стоимости, — говорится в сообщении прокуратуры. — Впоследствии обязательства по поставке товаров обвиняемыми не выполнялись, полученные денежные средства покупателям не возвращались либо возвращались частично. Преступление было раскрыто оперативно-следственными подразделениями полиции.