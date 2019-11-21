Шесть томских проектов благоустройства отправят на конкурс Минстроя

На межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» состоялось обсуждение проектов благоустройства территорий в Томской области, которые будут отправлены на конкурс Минстроя.

Среди 15 претендентов была и набережная реки Томи, которую подрядчик — фирма, принадлежащая питерской группе компаний «Гранит», еще даже не обшила гранитом. Другой, более грандиозный проект благоустройства от «Гранита» — набережная Ушайки – почему-то среди претендентов на приз от Минстроя не значился.

В результате отбора из 15 проектов в финал вышли 6, среди которых набережной Томи нет. Зато есть проект Театрального сквера, который был разработан и реализован Центром развития городской среды.

Кроме Театрального сквера, на конкурс-2019 Томская область представит пространство по ул. Белинского, 70 и Международный сад ветра в Томске; спортплощадку в поселке Сайга; территорию у СК «Олимпия» в Северске; сквер по ул. Мирной в Асине. Остальные могут попасть в заявочную кампанию после доработки проектов в соответствии с замечаниями межведомственной комиссии. Финальный список заявок будет заявлен в Министерство строительства и ЖКХ России до 1 декабря.





«Учитывая масштаб конкурса и высокое качество работ регионов-участников, принято решение ограничить количество томских заявок. Мы представим на конкурс Минстроя действительно лучшие проекты 2019 года, — отметил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Мы делаем ставку на новаторские подходы, как, например, при проектировании Международного сада ветра в Томске, над которым работали и сами горожане, и команда «Живой лаборатории».