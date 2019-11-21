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21 ноября,
2019
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Новости

Шесть томских проектов благоустройства отправят на конкурс Минстроя

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

На межведомственной комиссии по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» состоялось обсуждение проектов благоустройства территорий в Томской области, которые будут отправлены на конкурс Минстроя.

Среди 15 претендентов была и набережная реки Томи, которую подрядчик — фирма, принадлежащая питерской группе компаний «Гранит», еще даже не обшила гранитом. Другой, более грандиозный проект благоустройства от «Гранита» — набережная Ушайки – почему-то среди претендентов на приз от Минстроя не значился.

Шесть томских проектов благоустройства отправят на конкурс Минстроя

В результате отбора из 15 проектов в финал вышли 6, среди которых набережной Томи нет. Зато есть проект Театрального сквера, который был разработан и реализован Центром развития городской среды.

Шесть томских проектов благоустройства отправят на конкурс Минстроя
Шесть томских проектов благоустройства отправят на конкурс Минстроя
Шесть томских проектов благоустройства отправят на конкурс Минстроя
Шесть томских проектов благоустройства отправят на конкурс Минстроя
Шесть томских проектов благоустройства отправят на конкурс Минстроя
Шесть томских проектов благоустройства отправят на конкурс Минстроя

Кроме Театрального сквера, на конкурс-2019 Томская область представит пространство по ул. Белинского, 70 и Международный сад ветра в Томске; спортплощадку в поселке Сайга; территорию у СК «Олимпия» в Северске; сквер по ул. Мирной в Асине. Остальные могут попасть в заявочную кампанию после доработки проектов в соответствии с замечаниями межведомственной комиссии. Финальный список заявок будет заявлен в Министерство строительства и ЖКХ России до 1 декабря.


«Учитывая масштаб конкурса и высокое качество работ регионов-участников, принято решение ограничить количество томских заявок. Мы представим на конкурс Минстроя действительно лучшие проекты 2019 года, — отметил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Мы делаем ставку на новаторские подходы,  как, например, при проектировании Международного сада ветра в Томске, над которым работали и сами горожане, и команда «Живой лаборатории».

Шесть томских проектов благоустройства отправят на конкурс Минстроя

Что получилось из Международного сада ветра в Томске, над которым работали и сами горожане, и команда «Живой лаборатории», пока сказать трудно, потому что растения в этом саду закапывали уже в мерзлую землю в ноябре, и не те, что были в проекте, а то, что удалось найти. Будем надеяться, что кедрики и можжевельники, посаженные на расстоянии 15 сантиметров друг от друга, выживут и будут радовать томичей.

Проект Международного сада ветра в Томске
Проект Международного сада ветра в Томске
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