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02 февраля,
2019
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Новости

Шесть многоквартирных домов в Советском районе не получают воду из-за аварии

ТВ2
ТВ2
30 минут назад

Шесть многоквартирных домов по проспекту Фрунзе, улицам Киевская и Никитина оказались отрезаны от водоснабжения из-за прорыва на водопроводной сети. Организован подвоз питьевой воды для жителей домов, пострадавших от аварии,  на месте происшествия  дежурят сотрудники администрации города и ГИБДД.


Работы по устранению прорыва ведутся коммунальными службами: «Спецавтохозяйством», «Томскводоканалом» при участии «Трамвайно-троллейбусного управления» (прорыв затрагивает трамвайные пути). Также к работам подключена управляющая компания домов.


«В настоящее время над устранением прорыва работают бригады «Томскводоканала». Техника муниципальных предприятий обеспечивает безопасность дорожного движения после выхода воды на поверхность: грейдер ТТУ очищает от мокрого снега и наледи трамвайные пути, механизированное звено САХ приводит в нормативное состояние проезжую часть. После удаления наледи муниципальное предприятие обработает дорогу песко-соляной смесью», — сообщает пресс-служба администрации Томска.

Шесть многоквартирных домов в Советском районе не получают воду из-за аварии
Фото: Пресс-служба мэрии Томска
Шесть многоквартирных домов в Советском районе не получают воду из-за аварии
Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Трамвай №3 возобновил движение в обычном режиме. 

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