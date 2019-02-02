Шесть многоквартирных домов в Советском районе не получают воду из-за аварии

Шесть многоквартирных домов по проспекту Фрунзе, улицам Киевская и Никитина оказались отрезаны от водоснабжения из-за прорыва на водопроводной сети. Организован подвоз питьевой воды для жителей домов, пострадавших от аварии, на месте происшествия дежурят сотрудники администрации города и ГИБДД.





Работы по устранению прорыва ведутся коммунальными службами: «Спецавтохозяйством», «Томскводоканалом» при участии «Трамвайно-троллейбусного управления» (прорыв затрагивает трамвайные пути). Также к работам подключена управляющая компания домов.





«В настоящее время над устранением прорыва работают бригады «Томскводоканала». Техника муниципальных предприятий обеспечивает безопасность дорожного движения после выхода воды на поверхность: грейдер ТТУ очищает от мокрого снега и наледи трамвайные пути, механизированное звено САХ приводит в нормативное состояние проезжую часть. После удаления наледи муниципальное предприятие обработает дорогу песко-соляной смесью», — сообщает пресс-служба администрации Томска.