Схема движения трамваев изменится в Томске

С 29 по 31 августа на трамвайных путях по улице Советской (на участке от пр. Фрунзе до пр. Кирова) изменится схема движения трамваев, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, движение трамваев, курсирующим по маршрутам №№ 1, 2 и 2а, будет приостановлено. Транспортное обслуживание улиц Большая Подгорная и Р. Люксембург обеспечат следующим образом. Маршрут трамвая № 3 будет продлен от пл. Батенькова до мкр. Черемошники по схеме: «Восточный - ул. Лебедева – ул. Советская – пл. Батенькова – ул. Р. Люксембург – ул. Б. Подгорная - Черемошники».



Вместо кольцевых маршрутов №№ 2, 2а будет работать маршрут № 5 по схеме: «пл. Южная – ул. Елизаровых – пр. Кирова – пр. Комсомольский – ул. Лебедева – ул. Советская – пл. Батенькова».



Маршрут № 4 сохранит действующую схему: «Восточный - ул. Лебедева – пр. Комсомольский – пр. Кирова - ул. Елизаровых – пл. Южная».



29 и 30 августа на линии будут работать 30 единиц подвижного состава, 31 августа – 24 трамвайных вагона.



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