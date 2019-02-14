Шатурный: дороги становятся все лучше и лучше

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«А вы заметили, что дороги в Томской области становятся все лучше и лучше?» — спросил сегодня журналистов на пресс-конференции заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игорь Шатурный. В зале повисла тишина. Поскольку никто не решился подтвердить это радостное заявление, то заместитель губернатора решил доказать это цифрами.

Фото: Владимир Бобрецов

В 2018 году в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Томская область направила на дорожный ремонт 1,49 млрд рублей, из них 730 млн рублей — средства федерального бюджета и столько же — из консолидированного бюджета региона. Плюс по губернаторской программе было выделено 500 млн рублей на ремонт муниципальных дорог. На эти деньги в нормативное состояние приведено 93 км дорог областных дорог и 97 км муниципальных.

На территории Томской области находится около 11 тысяч километров дорог. 35 км дорог федеральных, 4200 км областных и 6800 км муниципальных. На содержание и поддержание в рабочем состоянии этих дорог в год уходит по 2 млрд рублей. При этом лишь 26,6% дорог Томской области сегодня соответствуют нормативам. В планах довести до нормативного состояния к 2024 году хотя бы 50% региональных дорог и 85% дорог в рамках агломерации. Всего за 5 лет планируется отремонтировать 1300 км дорог из 11 000. На это потратят 23 млрд рублей в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Фото: Владимир Бобрецов

По мнению Игоря Шатурного, качество ремонта дорог благодаря общественному контролю значительно выросло за последний год. Если в 2017 году дорожникам пришлось переделывать 8 км дорог и было выписано более 9 млн рублей штрафов, то в 2018 году было переделано лишь 800 метров асфальтового покрытия и выписано штрафов лишь 2,3 млн рублей.

Что касается возобновления работ на левобережной дороге, то Игорь Шатурный отметил, что это не забота обладминистрации. «Мэрия как собственник должна определиться, что именно они хотят построить или реконструировать. Если муниципалитет даст достойное софинансирование, мы готовы рассмотреть вопрос с выделением средств из областного бюджета», — подчеркнул замгубернатора.

Напомним, что на строительство левобережной дороги из бюджета было потрачено 2,4 млрд рублей, в том числе и 700 млн рублей областных денег. В настоящий момент дорога разворовывается и по предварительным оценкам ущерб уже составил около полумиллиона рублей. Начальник департамента капитального строительства Томска Александр Суходолов оценивает степень готовности левобережной объездной автодороги в 55%.

Не особо беспокоит заместителя губернатора по промышленности и ремонт Коммунального моста в Томске. Гораздо больше он озабочен тем, что из 197 мостов Томской области почти половина находятся в неудовлетворительном состоянии. В этом году запланирован ремонт пяти мостов, но каких именно, Игорь Шатурный не уточнил.