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28 ноября,
2019
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Новости

Шаттлы-беспилотники и зоопарк: Сергей Жвачкин ждет идеи для межвузовского кампуса на Томи

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Губернатор Сергей Жвачкин призвал студентов генерировать самые смелые идеи и предложения для проектировщиков — участников международного конкурса на архитектурное решение строящегося межвузовского кампуса в Томске.


«Возможно, даже откроем там зоопарк. В Томске уже учатся студенты из 91-го государства мира. Каждый привезет из своей страны по зверушке, и зверинец готов», — пошутил губернатор. 

Архивное фото
Архивное фото

О строительстве студенческого кампуса на 20 тысяч мест стало известно в июне 2019 года. Кампус возведут в рамках президентского национального проекта «Образование». Помимо корпусов общежитий, в кампусе разместят спортивные объекты, общественные пространства для образования и творчества, техно- и природные парки. Город и новое пространство на левобережье должен соединить вантовый пешеходный мост.

В настоящее время объявлен международный конкурс на архитектурно-градостроительную концепцию. Губернатор оценивает затраты на строительство кампуса в 20 млрд рублей. Помочь с финансированием Сергей Жвачкин попросил Совет Федерации. 


«Хочу, чтобы мы построили сверхсовременный кампус, — отметил Сергей Жвачкин. — Давайте продумаем в нем все: не только комнаты для жилья и учебные аудитории, но и фуд-корты, прачечные, спортсооружения».


Сейчас область готовит предложения для крупных бизнес-компаний по открытию представительств в кампусе, чтобы максимально сократить дистанцию между выпускниками и работодателями. 

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