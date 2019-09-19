Шамана, идущего изгонять Путина, похитили на границе Бурятии. Обновлено

Новости

UPD 13:30: На сайте управления МВД по Республике Бурятия появилась информация о задержанном мужчине, находящемся в розыске в Якутии.



«Девятого сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия), — говорится в сообщении. — Планируется ближайшим авиарейсом доставить задержанного из Улан-Удэ в Якутск для проведения следственных действий».

Неизвестные похитили якутского «шамана-воина» Александра Габышева на границе Бурятии и Иркутской области, рассказал на youtube-канале один из членов его отряда. Похитители были вооружены автоматами и дубинками.

Фото: Сибирь.Реалии

Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием. Четыре утра было, может, ближе к пяти, — говорит на видео сторонник шамана. — Они быстро окружили наш лагерь — и прямо к палатке шамана. Их было, может быть, несколько десятков человек, на многих машинах. Шамана повалили на землю большой толпой и поволокли в машину. Мы спрашивали, кто старший и что происходит. Нам ничего не объяснили, никаких документов не показали, сели в машины молча и увезли шамана в сторону Улан-Удэ.

Глава региона Алексей Цыденов после событий опубликовал на своей странице в Facebook фразу: «По-моему, всем нам надо немного притормозить». Он не пояснил, к чему относится это высказывание. «Шамана и притормозили. Зачем?» — ответил ему в комментариях экономист Андрей Ринчино.

В пресс-службе управления МВД по Республике Бурятия журналиста ТВ2 попросили обратиться за информацией позже.

Председатель межрегионального общественного движения «Священный Байкал» Владимир Обогоев призвал сторонников Александра Габышева отправиться на поиски шамана. Видеообращение Обогоева опубликовал телеграм-канал NewsOfYakutia.

Напомним, 50-летний Александр Габышев из Якутии, называющий себя «шаманом-воином», уже шесть месяцев идет в сторону Москвы. К 2021 году шаман намерен дойти до столицы и изгнать Владимира Путина из Кремля. Президента он считает порождением темных сил, с которым под силу справиться только шаману.

9 сентября неподалеку от Улан-Удэ Александра Габышева попытались остановить местные шаманы из общины «Тэнгри», после в столице Бурятии задержали двоих сторонников «шамана-воина».

Задержание стало поводом к началу стихийного митинга на площади Советов. Сначала протестующие требовали освободить задержанных, затем призвали отменить итоги выборов мэра Улан-Удэ, которые прошли с нарушениями и фальсификациями. Утром 10 сентября полиция начала вытеснять людей с площади. Видео задержаний опубликовано в паблике «Типичный Улан-Удэ» в соцсети ВКонтакте. В этот же день неизвестные с топориками выбили стекла в автомобиле местного депутата Народного Хурала Баира Цыренова, вытащив его из машины, попытались увезти в неизвестном направлении. 11 сентября, несмотря на жесткие задержания, протесты в Улан-Удэ продолжились.