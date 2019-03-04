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04 марта,
2019
6
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Северский зоопарк снова предлагает выбрать самую красивую обитательницу

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Конкурс «Краса Северского зоопарка 2019», приуроченный к 8 марта стартовал на сайте учреждения.


В этом году за победу поборются шесть претенденток. Среди них самка сервала Августа, полярная сова Полина, самка северного оленя Берта, миниатюрная лисица Лайма, змея по кличке Бренда и ящерица Герра.

самка сервала по кличке Августа
самка сервала по кличке Августа
Фото: взято с сайта Северского зоопарка

Голосование будет проходить до 6 марта. По традиции победительница получит угощение согласно рациону и памятную табличку на вольер.

Северский зоопарк снова предлагает выбрать самую красивую обитательницу
Северский зоопарк снова предлагает выбрать самую красивую обитательницу
Северский зоопарк снова предлагает выбрать самую красивую обитательницу
Северский зоопарк снова предлагает выбрать самую красивую обитательницу
Северский зоопарк снова предлагает выбрать самую красивую обитательницу
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