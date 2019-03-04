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Северский зоопарк снова предлагает выбрать самую красивую обитательницу
1 час назад
Конкурс «Краса Северского зоопарка 2019», приуроченный к 8 марта стартовал на сайте учреждения.
В этом году за победу поборются шесть претенденток. Среди них самка сервала Августа, полярная сова Полина, самка северного оленя Берта, миниатюрная лисица Лайма, змея по кличке Бренда и ящерица Герра.
Голосование будет проходить до 6 марта. По традиции победительница получит угощение согласно рациону и памятную табличку на вольер.
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