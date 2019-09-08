Северск стал вторым в рейтинге городов по работе общественного транспорта

Аналитики портала недвижимости «Домофонд.ру» опубликовали рейтинг из 200 городов России по качеству работы общественного транспорта. Рейтинг составлен на основе опроса, участниками которого стали более 90 тысяч человек.

Так жители больше всего довольны работой общественного транспорта в Тюмени. Второе место в рейтинге занимает Северск, третье — Новый Уренгой. Томск в рейтинге расположился на 113 месте, за год ухудшив свои позиции.





В аутсайдерах по оценкам качества общественного транспорта Шахты и Каменск-Шахтинский — два города Ростовской области. К ним примкнул Киселевск Кемеровской области. Жители отмечают, что общественного транспорта у них мало и ходит он плохо.





Напомним, с 1 января 2020 года в Томске изменится маршрутная сеть. Цель изменений — убрать дублирование маршрутов, который сейчас совпадают на 60 %. По словам мэра города, предлагаемые изменения позволят убрать излишнее дублирование, продлить маршруты в новые районы города и сократить число пересадок. В качестве одной из мер администрация города предлагала закрыть четыре автобусных маршрута — №№ 3, 5, 23 и 31, что вызвало недовольство жителей.





В июле мэрия объявила конкурсы на автобусные маршруты. Одним из главных условий стало наличие низкопольных автобусов и отсутствие жалоб на перевозчика.