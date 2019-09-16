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16 сентября,
2019
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Северск попал в десятку самых чистых городов России

Александра Якимчук
Александра Якимчук
12 минут назад

Сайт Domofond.ru провел ежегодный опрос жителей, чтобы составить рейтинг из 200 городов России и выяснить, какой город люди считают самым чистым.


В опросе приняли участие более 90 тысяч респондентов, которые должны были оценить чистоту своего района по шкале от 1 до 10. Средняя оценка по всей стране составила 6 баллов.


Самым чистым городом был признан Губкин (Белгородская область), набрав 8,2 балла. Среди регионов лидируют Краснодарский край и Республика Татарстан. В число самых чистых вошел один город из Томской области — Северск, который замыкает десятку сильнейших. Северску его жители присвоили 7,6 баллов. Столица региона — Томск — заняла лишь 109 место, получив оценку 5,9.


Самым чистым городом-миллионером стала Москва — 13 место и 7,4 балла. Самым грязным «миллионником» признан Омск — 171 место и 4,9 балла. Самый крупный город Сибири — Новосибирск - занял 77 место, его жители оценили на 6,2 балла.

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