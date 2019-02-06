Северный магнитный полюс быстрыми темпами смещается в сторону Сибири

Северный магнитный полюс Земли большими темпами смещается от канадской Арктики в сторону Сибири, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Национальный центр экологической информации США.

По данным ученых, в 2017 году северный магнитный полюс пересек линию перемены даты и постепенно уходил из канадской Арктики, смещаясь к Сибири.





С 1831 года, когда ученые впервые зафиксировали расположение северного магнитного полюса в канадской Арктике, он сдвинулся на 2,3 тыс. км в сторону Сибири. И если в 2000 году он сместился на 15 км, то в последние годы магнитный полюс смещался со скоростью в 55 км в год.





Северный магнитный полюс — это условная точка, в которой магнитное поле Земли направлено вниз под углом 90 градусов, именно на него указывает стрелка компаса.





Ученые отмечают, что данные о положении северного магнитного полюса используются военными для подводной и воздушной навигации. В США для картографии, проведения изыскательных работ, управления воздушным движением и слежения за спутниками эти данные необходимы NASA, федеральному управлению гражданской авиации США, лесной службе США и другим государственным организациям. Производители смартфонов используют данные, чтобы создавать для пользователей точные компасы, карты и GPS-сервисы.





«Это внеочередное обновление перед официальным релизом Магнитной модели мира 2020 года обеспечит безопасную навигацию в военных целях, для коммерческих авиалиний, поисковых и спасательных операций, а также других операций в районе Северного полюса», — отмечает центр экологической информации.





Добавим, по информации Томского гидрометцентра, в Томской области на первую декаду февраля прогнозируются сильные морозы. Повышение температуры ожидается в дни с 7 по 10 февраля, но холода до –35°С будут сохраняться.