«Сетки уехали, клоуны остались»: томичи вышли на пикет за раздельный сбор мусора частными компаниями
Больше ста томичей вышли на пикет в поддержку частных компаний «Чистый мир» и «Планета без мусора», которые занимаются раздельным сбора мусора. Ранее САХ вывез сетки этих компаний, так как, по мнению регионального оператора, их деятельность нарушала законодательство. Томичи с этим решением не согласились.
Напомним, в конце октября САХ вывез сетки для раздельного сбора мусора компаний «Чистый мир» и «Планета без мусора». Взамен было установлено 300 контейнеров. Петицию, запущенную на сайте change.org, подписали больше двух с половиной тысяч человек. Сбор подписей проходил и на пикете.
Региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов назначено «Спецавтохозяйство». Все собравшиеся здесь считают его недостаточно компетентным и считают, что, как минимум, нужно пересмотреть количество региональных операторов, сделать легальной и возможной сортировку мусора, его переработку частными компаниями. Дело в том, что «Чистый мир» все время расширяет количество фракций, которые можно перерабатывать. А САХ предлагает только перерабатывать стекло и консервные банки. Все, кто сюда пришли, с этим не согласны, — прокомментировала Анастасия, собиравшая подписи.
Ранее «Чистый мир» и «Планета без мусора» написали обращения в полицию, прокуратуру, УФАС. Компании подчеркивают, что они работают не с ТКО, а с мусором другой категории, который не попадает под деятельность закона о региональном операторе. Полиция в возбуждении уголовного дела по поводу кражи сеток им отказала. «Спецавтохозяйство» также обратилось в прокуратуру с просьбой проверить деятельность этих компаний.
В конфликт были вынуждены вмешаться городские власти. Они признали, что САХ превысил свои полномочия, и поручили компании вернуть сетки.
«Мы понимаем, какой большой вклад компания «Чистый мир» внесла в развитие экологической культуры томичей, и предлагаем ей продолжить работу в этом направлении, разместив емкости для раздельного сбора мусора у школ и детских садов», — прокомментировал начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев.
Я вышла с плакатом: Кто прав в городе — Курилов или власть. Этим плакатом я хотела подчеркнуть, что Курилов (заместитель директора по развитию УМП «Спецавтохозяйство» — прим. ред.) ведет себя как власть, — комментирует ТВ2 представитель компании «Чистый мир» и томского экологического движения «Зеленый луч» Мария Дериглазова. — Мы хотим показать, что «Чистый мир» городу нужен, что нужно найти варианты работы с ним и как-то встроить его в систему. Последнее решение мэрии — спорный вопрос. «Чистый мир» всегда работал со школами, детсадами, всегда вывозил отходы. Проблема в том, что еще летом к нам стали массово обращаться люди из школ и детсадов с просьбой поставить сетки. Оказалось, что социальным учреждениям было дано указание организовать раздельный сбор и сдавать отходы в переработку. При этом никакой инфраструктуры не было, а отчитываться надо было. Они стали обращаться в САХ, но там ничего не говорили. В итоге они пришли к нам. Теперь получается, что на каждом шагу твердят, что «Чистый мир» вне закона, но при этом город опять будет нами отчитываться. Тогда пускай власти признают, что «Чистый мир» нужен городу. Просто мы, выходит, занимаемся их работой, а САХ занимается тем, чем хочет.
Одна из организаторов пикета Юлия Трифонова отмечает, что последнее заявление мэрии — новость, скорее, грустная. Девушка подчеркивает, что «Чистый мир» и так работал с социальными учреждениями.
Получается, что им позволили заниматься благотворительной деятельностью, которой они и так занимались. Этого недостаточно для города. Томску нужны эти компании. Ему нужно восемь тысяч контейнеров для раздельного сбора, — подчеркивает Юлия Трифонова. — Мы ожидали, что будет некий спад активности из-за морозов, но очень приятно, что в городе эта тема волнует столько людей. Наша акция проходит не против кого-то, не против САХа или администрации. Она в поддержку компаний «Чистый мир» и «Планета без мусора». Если им позволят работать в прежнем формате, то мы будем счастливы, что в Томске есть и САХ, и «Чистый мир», и «Планета без мусора», и мэр. Но так как мы ответы на свои вопросы не получили, то мы здесь.
Томичи, пришедшие на пикет, рассказывают, что их не устраивает в деятельности САХа. Кому-то не нравится закрытость и непрозрачность организации. Кто-то жалуется, что они вывозят мусор на закрытый полигон.
«Нужно показать людям, что мы есть, что наше мнение что-то значит. Я сортирую мусор около года. У дома стояла желтая сетка «Чистого мира», но ее убрали. Теперь вожу мусор напрямую к ним в офис. А контейнер САХа стоит переполненный», — говорит Александр.
Другая участница пикета Мария рассказывает, что сортирует не только свой мусор, но и за другими. Девушка стремится жить по концепции Zero Waste — «ноль отходов». По ее словам, если «Чистый мир» покинет рынок, то придерживаться этого пути станет намного сложнее.
Когда появился САХ со своими оранжевыми сетками, то с населением никто не работал, — говорит Мария. — Никто не объяснил, какой мусор они принимают, какой нет. И само поведение САХа. Вместо того, чтобы занимать свободные места, у нас же помоек куча просто, вместо того, чтобы работать с населением, они занимают уже наработанные места. Конечно, это не вызывает доверия. Тем более что люди сами обращались в ТСЖ, даже скидывались деньгами, чтобы им установили желтую сетку. Получается, что мы просто должны стерпеть их поведение без объяснений.
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