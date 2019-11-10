«Сетки уехали, клоуны остались»: томичи вышли на пикет за раздельный сбор мусора частными компаниями

Больше ста томичей вышли на пикет в поддержку частных компаний «Чистый мир» и «Планета без мусора», которые занимаются раздельным сбора мусора. Ранее САХ вывез сетки этих компаний, так как, по мнению регионального оператора, их деятельность нарушала законодательство. Томичи с этим решением не согласились.

Напомним, в конце октября САХ вывез сетки для раздельного сбора мусора компаний «Чистый мир» и «Планета без мусора». Взамен было установлено 300 контейнеров . Петицию, запущенную на сайте change.org , подписали больше двух с половиной тысяч человек. Сбор подписей проходил и на пикете.

Региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов назначено «Спецавтохозяйство». Все собравшиеся здесь считают его недостаточно компетентным и считают, что, как минимум, нужно пересмотреть количество региональных операторов, сделать легальной и возможной сортировку мусора, его переработку частными компаниями. Дело в том, что «Чистый мир» все время расширяет количество фракций, которые можно перерабатывать. А САХ предлагает только перерабатывать стекло и консервные банки. Все, кто сюда пришли, с этим не согласны, — прокомментировала Анастасия , собиравшая подписи.

Ранее «Чистый мир» и «Планета без мусора» написали обращения в полицию, прокуратуру, УФАС. Компании подчеркивают, что они работают не с ТКО, а с мусором другой категории, который не попадает под деятельность закона о региональном операторе. Полиция в возбуждении уголовного дела по поводу кражи сеток им отказала. «Спецавтохозяйство» также обратилось в прокуратуру с просьбой проверить деятельность этих компаний.





В конфликт были вынуждены вмешаться городские власти. Они признали, что САХ превысил свои полномочия, и поручили компании вернуть сетки.





«Мы понимаем, какой большой вклад компания «Чистый мир» внесла в развитие экологической культуры томичей, и предлагаем ей продолжить работу в этом направлении, разместив емкости для раздельного сбора мусора у школ и детских садов», — прокомментировал начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев.