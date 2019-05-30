Добрые новости
30 мая,
2019
1
фото
Новости

«Сержант-кинозвезда»: томичей просят установить личность фронтового врача

ТВ2
ТВ2
55 минут назад

Томичей просят помочь в поиске информации о женщине, которая в предвоенные годы работала в Томском медицинском институте(СибГМУ). Фотографию женщины в форме сержанта советской армии времен Великой Отечественной войны выложил в своем аккаунте в Фейсбуке экс-ректор Вячеслав Новицкий.

«Сержант-кинозвезда»: томичей просят установить личность фронтового врача

«В музей кафедральных научных школ Томского медицинского университета вчера принесли целый ящик фотографий наших сотрудников и студентов прошлых лет. Разбирая эти фото, я нашел фотографию удивительно красивой женщины в форме сержанта советской армии времен ВОВ. Меня настолько поразила внешность (кинозвезды!) этой женщины, что задался целью узнать — кто эта прекрасная незнакомка? Пока очевидно лишь то, что она ( по всей видимости) имеет отношение к Томскому медицинскому институту. Или училась в нем или работала в клиниках, может быть, это дочь, сестра, жена кого- то из наших сотрудников. Может быть, просто любимая девушка кого-то из наших старших коллег!? Помогите мне узнать ее имя и судьбу».


Вячеслав Новицкий просит показать эту фотографию тем, кто учился и работал в послевоенные годы в Томском медицинском институте.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.