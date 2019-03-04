Сергей Зверев вышел на пикет против строительства завода на Байкале
Российский стилист и шоумен Сергей Зверев вышел на пикет против строительства завода по розливу воды на Байкале. Фото с пикета он опубликовал на своей странице в Instagram.
Пикет прошел в Москве на Красной площади. Стилист пришел на него с плакатом «Я против строительства завода на Байкале», а фото в соцсети подписал: «Хватит уничтожать природу».
Я против строительства заводов по розливу воды на Озере Байкал!!! А вы против??? 🌊🌊🌊 Хватит уничтожать природу!!! ‼️‼️‼️#краснаяплощадь #кремль #байкал #озеробайкал #китай #baykal #вода #water #питьеваявода #священноеозеро #россия #запасыпитьевойводы #гринпис #greenpeace #беспредел #коррупция #култук #слюдянка #петиция #1канал #москва24 #5канал #нтв #каналроссия #суперзвезда #superstar #сергейзверев #зверев #пикет #одиночныйпикет
Отметим, Сергей Зверев родился в Тункинском районе Бурятии. Сейчас на берегу Байкала близ Слюдянки планируют строительство завода по розливу питьевой воды. Производимая продукция будет поставляться в Китай.
Как пишет портал Тайга.инфо, ученые подтвердили опасность существования такого завода вблизи озера. Строительство может нанести значительный ущерб Байкалу, который уже страдает от экологических проблем.
По мнению общественников, строителям для добычи воды нужно проложить трубопроводы протяженностью более 3-х километров.
В сети опубликована петиция против строительства завода. Ее подписали уже более 700 тысяч людей.
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