Сергей Зверев вышел на пикет против строительства завода на Байкале

Российский стилист и шоумен Сергей Зверев вышел на пикет против строительства завода по розливу воды на Байкале. Фото с пикета он опубликовал на своей странице в Instagram.





Пикет прошел в Москве на Красной площади. Стилист пришел на него с плакатом «Я против строительства завода на Байкале», а фото в соцсети подписал: «Хватит уничтожать природу».