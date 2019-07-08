Сергей Жвачкин встретился в Генпрокурором Чайкой

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и генпрокурор Юрий Чайка провели рабочую встречу в Москве. Встреча состоялась по инициативе Жвачкина, сообщила обладминистрация.





Как сообщили в администрации, на встрече обсуждалась деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, повышение «эффективности государственного управления, первые итоги и перспективы реформирования контрольно-надзорной деятельности», результаты сотрудничества прокуратуры и региона. Другой информации о встрече нет.





Отметим, ранее, в апреле 2019 года сообщалось, что Генеральная прокуратура России во время выездной проверки выявила факт незаконной передачи 177 тысяч гектаров леса Томской области китайскому предприятию. Срок аренды — 49 лет, сумма контракта не называется. Об этом сообщил Юрий Чайка, выступая с докладом в Совете Федерации.





Также в мае 2019 генпрокурор указывал на то, что в Томской области нет утвержденной системы обращения с мусором.





«В Башкирии, Нижегородской и Томской областях потребовалось вмешательство прокуроров в связи с неутверждением региональных программ по обращению с отходами, а в Республике Саха и Ульяновской области — из-за их недофинансирования. В половине субъектов указанных федеральных округов (Дальневосточный, Уральский, Сибирский и Приволжский федеральные округа) территориальные схемы обращения с отходами содержали ошибки, что потребовало их значительной корректировки. В Хакасии, Амурской, Иркутской, Омской областях и в других регионах отсутствует достаточное количество сортировочных комплексов, мусоросжигательных заводов и полигонов. Положительная практика вторичной переработки использованных материалов не удовлетворяется», — цитировал ТАСС слова Юрия Чайки.