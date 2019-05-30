Сергей Жвачкин раскритиковал планы мэрии по строительству третьего моста через Томь

Губернатор региона Сергей Жвачкин раскритиковал планы по строительству третьего моста через Томь. Он подчеркнул, что в области лишних 30 млрд рублей на строительство нет.

«В контексте дорожной темы хочу высказать свое мнение о строительстве третьего моста через Томь. Его опять захотели построить мечтатели в мэрии Томска. Позиция у меня одна: любой каприз за ваши деньги, тем более что городская администрация у нас хвастается профицитом. Но у области лишних 30 миллиардов рублей на этот мегапроект нет и не будет», — сказал Сергей Жвачкин. Губернатор напомнил, что строительство моста через Вах на севере области обошлось в 9 миллиардов рублей. И построен он на деньги трех бюджетов — федерального, Томской области и Югры. «Потому что мост через Вах был жизненно необходим — люди платили деньги, чтобы пересечь границу регионов. Жизненно необходим новый мост через Чулым, чтобы обеспечить круглогодичный проезд в Асино, Зырянку, Первомайку, Тегульдет. А вот необходимость третьего моста через Томь ценой в 30 миллиардов у меня вызывает вопросы. Поэтому предлагаю не витать в облаках, а ставить перед собой реальные цели», — подчеркнул Жвачкин.

Информация о строительстве третьего моста через Томь появилась в 2011 году. Тогда городская администрация и ОАО «Сибмост» подписали соглашение о сотрудничестве. Компания должна была разработать проектно-сметную документацию строительства моста в западной части Томска. Сам мост должен был иметь выход на строящуюся левобережную объездную автодорогу. В дальнейшем проект был заморожен. Тогда суммарная его стоимость оценивалась в 12-15 млрд.





В апреле 2019 года мэр Томска Иван Кляйн в ходе отчета отметил, что появились инвесторы, готовые достроить левобережную дорогу. При этом, они не заинтересованы в ее достройке без возведения нового моста.





«Ориентировочная стоимость, по словам инвесторов, 25-30 миллиардов рублей. Реальную стоимость должен показать проект. Сам мост может стоить 10-12 миллиардов рублей, но есть еще и подъездные пути… Опыт соседних городов говорит о том, что мосты через Енисей и Обь не стоят меньше 30 миллиардов рублей», — сказал Иван Кляйн на пресс-конференции.





Напомним, в 2008 году проект строительства левобережки выиграл конкурс Минэкономразвития. Новая четырехполосная дорога длиной 11 километров должна была соединить новый и старый коммунальные мосты. Общая стоимость оценивалась в сумму около 3 млрд рублей.





В ноябре 2012 года завершилось строительство мостов к левобережной дороге. Дорога к этому времени была сделана из щебенки. Тогда же мэрия заявляла, что в ноябре движение по левобережной дороге откроется, но из-за нехватки средств строительство законсервировали. Губернатором Томской области был назначен Сергей Жвачкин, и он заморозил проект, подчеркнув, что у Томска нет крайней необходимости в левобережной дороге.





Добавим, что в регионе под кураторством губернатора реализуется проект «Томские набережные». Эксперты оценивают, что на его реализацию потребуется 30 млрд рублей, а на выполнение всех работ, предусмотренных проектом, понадобится 30 лет. Губернатор области неоднократно подчеркивал, что данный проект будет способствовать развитию города.









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