Сергей Жвачкин «по просьбам женщин» сделал 31 декабря выходным днем в «белом доме»

Томский губернатор перенес рабочий день с 31 на 28 декабря, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение «Об организации рабочего времени в администрации Томской области в декабре 2019 года», в соответствии с которым перенес рабочий день с 31 декабря на предшествующую ему субботу, 28 декабря.





«Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», — сказал Сергей Жвачкин на аппаратном совещании в администрации региона.





Глава региона рекомендовал исполнительным органов государственной власти и органам местного самоуправления предусмотреть аналогичный порядок организации рабочего времени. Таким образом, пока 31 декабря выходной день — только у работников обладминистрации.







При этом он подчеркнул, что все мероприятия в рамках национальных и региональных проектов должны быть выполнены.





«Национальные проекты – это наш приоритет № 1, и мы должны сделать все, чтобы мероприятия были исполнены качественно и в срок, а если это невозможно в силу объективных причин – подписать соответствующие соглашения с федеральными ведомствами, — сказал Жвачкин. – До конца года почти полтора месяца, если надо – работайте с исполнителями в три смены, нужен результат».





Согласно утвержденному календарю праздников, 30 и 31 декабря — рабочие дни. Новогодние каникулы продлятся с 1-е по 8-е число.