Сергей Жвачкин о новом стадионе и планах футбольного клуба «Томь»

Сергей Жвачкин рассказал о будущем футбольного клуба «Томь». В ходе ежегодного отчета он подчеркнул, что поддержит команду, которой в ближайшее время предстоит сыграть стыковые матчи за выход в премьер-лигу.

«Вы заметили, что за семь лет я ни разу не обращался к депутатам, чтобы они выделили хотя бы один бюджетный рубль на финансирование клуба. Хотя времена были тяжелые. Вы думаете, легко найти средства? Я встречался с футболистами 27 мая. У нас хорошие ребята. Мы же показали всему миру и всей стране, как можно играть. Я показывал председателю правления «Газпрома» Алексею Миллеру, что один Халк стоит столько, сколько гонорары всей команды «Томь», — сказал Сергей Жвачкин в ходе ежегодного отчета.





Губернатор вновь напомнил, почему у клуба начались финансовые проблемы. В 2016 году «Роснефть» отказалась от спонсорства. Сергей Жвачкин, будучи президентом команды, принял решение, что клуб покидает премьер-лигу, однако вскоре к нему обратился Виталий Мутко, который тогда занимал должность министра спорта и был президентом Российского футбольного союза.





«Мне позвонил Мутко. «А вы знаете, что мы планируем проведение Универсиады, — сказал он. – А вы знаете, что у России много врагов. Если вы создадите такой прецедент, то я не уверен, что в России будет футбол». В итоге мы остались в премьер-лиге и залезли в долги на 600 млн рублей. <...> Я, конечно, мог бы плюнуть на Россию и выйти из премьер-лиги. Был бы у нас тогда футбол? Я не знаю», — отметил Сергей Жвачкин.





Он подчеркнул, что сейчас у клуба нет проблем с финансированием. Однако сейчас долги клуба составляют 400 млн рублей, к концу года, вероятно, останется 200 млн.





При этом Сергей Жвачкин отметил, что для нормального функционирования нужен современный стадион.





«Если мы хотим современный городской стадион с большой стоянкой, в этом месте его невозможно сделать. Идея такая — продать этот стадион, получить за него деньги вперед. Потом мы сделаем обременение — соединим участок с Городским садом. Получим место для детей и взрослых», — рассказал губернатор.





По его словам, новый стадион будет построен на левобережье. Область планирует обращаться за поддержкой по финансированию в федерацию.





Напомним, первая информация о строительстве нового стадиона появилась в 2015 году. В 2019 году Сергей Жвачкин к данной теме вернулся. По словам губернатора, под стадион было найдено две площадки.





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