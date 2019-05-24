Сергей Жвачкин назвал новые сроки окончания работ на набережной Ушайки

«Часть, которая находится за Большим концертным залом, будет завершена в августе, часть перед БКЗ — в 2020-м», — ответил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Губернатор Сергей Жвачкин, отвечая на вопросы участников форума новых решений молодежи U-NOVUS в социальной сети Instagram, обозначил сроки окончания масштабных благоустроительных работ на Набережной реки Ушайки в областном центре.

Напомним, что работы по благоустройству набережной Ушайки начались в декабре 2014 года на деньги "Газпрома". Изначально, по словам гендиректора компании "СПб-Гранит" Андрея Евдокимова, все строительные работы планировалось провести в 2015-2016 годах . Однако стройка в самом центре города растянулась на пять лет. Месяц назад набережная Ушайки с высоты птичьего полета выглядела так.

Согласно первоначальному проекту границ исторического поселения в предмет охраны был внесен и панорамный вид с реки Ушайки на площадь Ленина. Теперь этот замечательный вид утрачен.

По проекту на берегу Ушайки в районе Большого концертного зала появится площадка с гранитной набережной, дизайнерским освещением огромными фонарями и лавочками для отдыха. У Каменного моста должны построить амфитеатр, на котором будут проводиться летние концерты симфонической музыки, которые раньше были на ступеньках БКЗ.





В 2016 году работы на Ушайке практически были заморожены. В сентябре 2016 года Газпром выделил на набережную всего 50 млн рублей. Вице-губернатор Евгений Паршуто тогда жаловался, что Газпром может вообще заморозить проект стоимостью 2—2,5 миллиарда рублей из-за того, что город задолжал газовикам около 100 млн рублей, а область около 250 млн рублей.





5 сентября 2017 года выяснилось, что глава "Газпрома" Алексей Миллер не только не заморозит, но и выделит дополнительно 500 млн рублей на реализацию этого мега-проекта по реконструкции набережной Ушайки. Сколько было потрачено до этих 500 млн рублей, неизвестно. Как собственно и во сколько в конечном итоге обойдется маленькая томская речушка «национальному достоянию».





В апреле 2018 года строительной техникой был вскрыт участок старинного городского кладбища на набережной реки Ушайки. Экскаватор случайно выкопал гроб. Однако это не остановило хода дальнейших работ. Поверх старинного кладбища будет уложен гранит.



Сколько денег потрачено на маленькую Ушайку, общественности неизвестно. Деньги спонсорские, поэтому перед томичами никто не отчитывается и проекты реконструкции набережной речушки не согласовывает.