Сергей Шойгу мечтает построить города в Сибири

«Вернуться в Сибирь. Это моя главная мечта. И я убежден, что она будет реализована. Хочу вернуться во времена моей молодости. У меня большая ностальгия по Советскому Союзу — не по каким-то отдельным лозунговым вещам, а по тому настроению, по тому духу, который царил тогда в те времена, особенно в тех местах, — рассказал Шойгу. — В нашей нынешней жизни, к счастью, вновь есть место для реализации таких больших проектов, какими были когда-то Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль, большие комплексы в Иркутской области, Братская ГЭС. Без реализации подобных проектов сложно прививать молодежи чувство созидания. Вспомните, как искренне люди ехали на все эти стройки! Я очень хочу вернуться в Сибирь и построить там один, а лучше еще два города! И верю, что моя мечта осуществится!».





Сергей Шойгу родился в 1955 году в городе Чадан в Туве. Его отец в свое время был секретарем тувинского обкома КПСС и зампредом совета министров республики. Окончив в 1977 году Красноярский политехнический институт, трудился в строительных трестах в Красноярске, Кызыле, Ачинске, Саяногорске и Абакане. С 1991 года возглавил госкомитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 1994–2012 годах руководил МЧС. После отставки министра обороны России Анатолия Сердюкова занял его пост.





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