Сергей Никифоров: Мощный выброс метана произошел на Восточно-Сибирском море
Ученые Томского политехнического университета вместе с коллегами из ряда российских научных центров и университетов в эти дни находятся в экспедиции в морях Восточной Арктики. Недавно они стали свидетелями мощного выброса метана на поверхность воды на участке Восточно-Сибирского моря.
Напомним, цель экспедиции — выявить биогеохимические и экологические последствия таяния подводной мерзлоты. При этом вместе с учеными на борту научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» находится сотрудник ТПУ, журналист Сергей Никифоров. С борта «Келдыша» он сообщает о том, как проходит экспедиция, а также о первых полученных результатах.
Так, при помощи различного оборудования учеными была обследована акватория и дно вокруг острова Беннета — самого западного из группы островов Де-Лонга в Восточно-Сибирском море. Проведено сейсмоакустическое профилирование для изучения строения осадочной толщи, электроразведка для регистрации подводной мерзлоты, взяты пробы морской воды с различных горизонтов, осуществлен отбор донных осадков, выполнены другие виды гидрологических, газогеохимических, гидрохимических и гидробиологических исследований.
Затем судно отправилось еще восточнее, к 160 градусу восточной долготы, на участок Восточно-Сибирского моря, где ранее геофизическими методами были выявлены сипы (газовые фонтаны) — проявления деградации подводной мерзлоты и выброса метана на поверхность воды.
Научный отряд парниковых газов под руководством ведущего научного сотрудника Тихоокеанского океанологического института им. В. И. Ильичева ДВО РАН Анатолия Салюка выявил резкое повышение концентрации метана в атмосферном воздухе — в 6-7 раз выше среднепланетарных значений, - сообщает Сергей Никифоров. - Сейсмоакустики при помощи своей аппаратуры увидели мощный сип. Но одно дело — зафиксировать это явление при помощи специальных приборов, а совершенно другое — увидеть выброс метана на поверхность воды своими глазами. Как ни точна аппаратура, показывающая координаты сипа, найти в морских волнах место прорыва газа в атмосферу посложнее, чем отыскать иголку в стоге сена. И тем не менее участникам экспедиции это удалось! Справа по борту "Келдыша" они разглядели на фоне темной воды пятно изумрудного цвета. Приблизившись к нему, ученые смогли наблюдать, как из черной глубины моря на поверхность тысячами пузырьковых нитей поднимается газ.
«Впереди — исследования мегасипов моря Лаптевых, новые эксперименты, кропотливый сбор данных и образцов. Работа по изучению тайн морей Арктики, в которой принимают участие студенты и сотрудники ТПУ, продолжается», — передает с борта «Келдыша» Сергей Никифоров.
Для справки:
Участники экспедиции представляют следующие организации: Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Томский политехнический университет, Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Дальневосточный федеральный университет, Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, Северный арктический федеральный университет, Московский физико-технический институт, Стокгольмский университет, Первый Институт океанографии при государственной морской администрации КНР и Третий Институт океанографии при государственной морской администрации КНР.
На базе Томского политеха реализуется крупный научный проект «Сибирский арктический шельф как источник парниковых газов планетарной значимости: количественная оценка потоков и выявление возможных экологических и климатических последствий», на его поддержку политехники получили гранты Правительства РФ (под руководством профессора Игоря Семилетова) и Российского научного фонда (под руководством профессора Натальи Шаховой).
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