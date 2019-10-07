Сергей Никифоров: Мощный выброс метана произошел на Восточно-Сибирском море

Ученые Томского политехнического университета вместе с коллегами из ряда российских научных центров и университетов в эти дни находятся в экспедиции в морях Восточной Арктики. Недавно они стали свидетелями мощного выброса метана на поверхность воды на участке Восточно-Сибирского моря.

Напомним, цель экспедиции — выявить биогеохимические и экологические последствия таяния подводной мерзлоты. При этом вместе с учеными на борту научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш» находится сотрудник ТПУ, журналист Сергей Никифоров. С борта «Келдыша» он сообщает о том, как проходит экспедиция, а также о первых полученных результатах.







Так, при помощи различного оборудования учеными была обследована акватория и дно вокруг острова Беннета — самого западного из группы островов Де-Лонга в Восточно-Сибирском море. Проведено сейсмоакустическое профилирование для изучения строения осадочной толщи, электроразведка для регистрации подводной мерзлоты, взяты пробы морской воды с различных горизонтов, осуществлен отбор донных осадков, выполнены другие виды гидрологических, газогеохимических, гидрохимических и гидробиологических исследований.







Затем судно отправилось еще восточнее, к 160 градусу восточной долготы, на участок Восточно-Сибирского моря, где ранее геофизическими методами были выявлены сипы (газовые фонтаны) — проявления деградации подводной мерзлоты и выброса метана на поверхность воды.

