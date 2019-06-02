Серьезная авария произошла на трассе Томск — Новосибирск

Chevrolet Cruze столкнулся с Opel Corsa на трассе Р-255 между Юргой и Томском. Оба автомобиля получили сильные повреждения, сообщают очевидцы.

По предварительной информации, около 10 часов 25 минут на 84 километре автомобильной дороги Р-255 при подъезде к Томску произошло дорожно-транспортное происшествие – столкновение двух транспортных средств.



По информации регионального УМВД, автомобиль «Шевроле Круз» двигался со стороны Новосибирска в сторону Томска. Водитель выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Опель». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Шевроле Круз», а также водитель и три пассажира автомобиля «Опель» госпитализированы в медицинское учреждение.



На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия и количество пострадавших уточняются.



Очевидцев данного происшествия просьба звонить в ГИБДД по телефонам: 66-44-22 и 66-44-24.