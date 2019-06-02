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02 июня,
2019
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Серьезная авария произошла на трассе Томск — Новосибирск

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Chevrolet Cruze столкнулся с Opel Corsa на трассе  Р-255 между Юргой и Томском. Оба автомобиля получили сильные повреждения, сообщают очевидцы. 

Серьезная авария произошла на трассе Томск — Новосибирск
Фото: Алексей Колосов

По предварительной информации, около 10 часов 25 минут на 84 километре автомобильной дороги Р-255 при подъезде к Томску произошло дорожно-транспортное происшествие – столкновение двух транспортных средств.


По информации регионального УМВД, автомобиль «Шевроле Круз» двигался со стороны Новосибирска в сторону Томска. Водитель выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «Опель». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Шевроле Круз», а также водитель и три пассажира автомобиля «Опель» госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия и количество пострадавших уточняются.

Очевидцев данного происшествия просьба звонить в ГИБДД по телефонам: 66-44-22 и 66-44-24.

Серьезная авария произошла на трассе Томск — Новосибирск
Серьезная авария произошла на трассе Томск — Новосибирск
Серьезная авария произошла на трассе Томск — Новосибирск
Серьезная авария произошла на трассе Томск — Новосибирск
Серьезная авария произошла на трассе Томск — Новосибирск
Серьезная авария произошла на трассе Томск — Новосибирск
Серьезная авария произошла на трассе Томск — Новосибирск
Серьезная авария произошла на трассе Томск — Новосибирск
Серьезная авария произошла на трассе Томск — Новосибирск

Фото: пресс-служба регионального УМВД

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